بالتعاون مع الصين.. مشروع مصري لزراعة «أرز» بكميات قليلة من المياه

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أعلنت جامعة بنها ، أنها بدأت مشروعا بحثيا ، يستهدف استنباط أصناف جديدة من الأرز ، الذي يستهلك كميات قليلة من المياه ، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث الأرز المصري ، وجامعة وسط الصين .

وفي بيان صحفي عنها ، يوم السبت ، ذكرت جامعة بنها ، أنها شكلت بالتعاون مع جامعة وسط الصين ، فريقا بحثيا مشتركا للمشروع البحثي ، بتمويل من الموارد الذاتية للجامعتين .

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وأضافت « بنها » في بيانها : « تتحمل الجامعة ، 1.7 مليون جنيه ، أما جامعة وسط الصين ، فتتحمل مبلغا يقدر بنحو 4 ملايين جنيه مصري » ، وزادت : « هذا المشروع ، يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الجامعتين ، وكذلك تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بينهما » .

رئيس جامعة بنها ، الدكتور السيد يوسف القاضي ، قال إن جامعة وسط الصين ، تمتلك مركزا بحثيا متميزا لأبحاث الأرز ، كما أنها نجحت بالفعل ، في استنباط أنواع جديدة من الأرز ، زرعت باستخدام كميات قليلة من المياه ، وفي حال نجاح زراعتها في مصر ، فإن هذه الأنواع الجديدة ، من شأنها سد احتياجات مصر من الأزر ، المزروع باستخدام كميات أقل من مياه الري .

وأوضح الدكتور السيد يوسف القاضي ، أن المشروع البحثي ، يأتي في إطار مشاركة جامعة بنها ، مع باقي الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية ، في دعم خطط الدولة ، الرامية لإيجاد حلول ، للمشكلات التي تواجهنا ، في المجالات كافة ، وفي مقدمتها نقص المياه .

وتابع رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة تعمل على خلق شراكة علمية وبحثية ، مع العديد من الجامعات العالمية المتقدمة ، من أجل النهوض بالأبحاث العلمية التطبيقية ، التي تساهم في حل مشكلات المجتمع .