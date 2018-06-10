تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 يونيو 2018

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يسود اليوم الأحد ، طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية ، يكون شديد الحرارة ، على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وكذلك ، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 25 – 40 .

– وسط الدلتا : 24 – 39 .

– الإسكندرية : 25 – 30 .

– بلطيم : 24 – 30 .

– مطروح : 20 – 28 .

– السلوم : 22 – 30 .

– سيوة : 20 – 41 .

– بورسعيد : 24 – 31 .

– دمياط : 23 – 31 .

– العريش : 21 – 34 .

– رفح : 20 – 33 .

– الإسماعيلية : 23 – 40 .

– السويس : 23 – 40 .

– رأس سدر : 24 – 36 .

– نخل : 14 – 38.

– نويبع : 28 – 37 .

– طابا : 23 – 38 .

– سانت كاترين : 17 – 30 .

– الطور : 25 – 36 .

– شرم الشيخ : 30 – 39 .

– الغردقة : 29 – 39 .

– مرسى علم : 30 – 37 .

– الفيوم : 24 – 41 9

– بني سويف : 24 – 41 .

– المنيا : 24 – 42 .

– أسيوط : 23 – 43 .

– سوهاج : 25 – 43 .

– قنا : 27 – 44 .

– الأقصر : 30 – 44 .

– أسوان : 31 – 45 .

– أبو سمبل : 29 – 44 .

– الوادي الجديد : 29 – 44 .

– شلاتين : 28 – 38 .

– أبو رماد : 29 – 37 .

– رأس حدربة : 30 – 35 .

– حلايب : 30 – 34 .