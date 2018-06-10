تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 يونيو 2018

يسود اليوم الأحد ، طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية ، يكون شديد الحرارة ، على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وكذلك ، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، فأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 25 – 40 .
– وسط الدلتا : 24 – 39 .
– الإسكندرية : 25 – 30 .
– بلطيم : 24 – 30 .
– مطروح : 20 – 28 .
– السلوم : 22 – 30 .
– سيوة : 20 – 41 .
– بورسعيد : 24 – 31 .
– دمياط : 23 – 31 .
– العريش : 21 – 34 .
– رفح : 20 – 33 .
– الإسماعيلية : 23 – 40 .
– السويس : 23 – 40 .
– رأس سدر : 24 – 36 .
– نخل : 14 – 38.
– نويبع : 28 – 37 .
– طابا : 23 – 38 .
– سانت كاترين : 17 – 30 .
– الطور : 25 – 36 .
– شرم الشيخ : 30 – 39 .
– الغردقة : 29 – 39 .
– مرسى علم : 30 – 37 .
– الفيوم : 24 – 41 9
– بني سويف : 24 – 41 .
– المنيا : 24 – 42 .
– أسيوط : 23 – 43 .
– سوهاج : 25 – 43 .
– قنا : 27 – 44 .
– الأقصر : 30 – 44 .
– أسوان : 31 – 45 .
– أبو سمبل : 29 – 44 .
– الوادي الجديد : 29 – 44 .
– شلاتين : 28 – 38 .
– أبو رماد : 29 – 37 .
– رأس حدربة : 30 – 35 .
– حلايب : 30 – 34 .
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