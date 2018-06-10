7 ملايين مستفيد من «زيادة المعاشات».. تعرف على تفاصيل الزيادات

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يأتي قانون زيادة المعاشات ، حسب ما أكدت الحكومة ، بهدف رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات ، وذلك بهدف تمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة اليومية ، وكذلك ، حرصا من وزارة التضامن الاجتماعي ، التي تترأسها الدكتورة غادة والي ، على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ، ومستحقي المعاش .

وبناء على المبادىء الدستورية ، التي تضمنتها المادة 8 ، والمادة 17 ، والفقرة الأخيرة من المادة 27 ، من الدستور المصري ، والتي تتطلب أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي ، والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ، فضلا عن توفير سبل التكافل الاجتماعي ، والدخول ، إضافة إلى الالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور ، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين .

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قانون زيادة المعاشات ، يتضمن في مواده ، أنه اعتبارا من يوم 1 يوليو ، في العام 2018 ، سوف تزيد المعاشات ، بنسبة 15% ، وذلك بحد أدنى 150 جنيها ،وحد أقصى 626 جنيها ، وبحد أدنى للمعاش 750 جنيها ، بينما بلغت التكلفة السنوية للزيادة ، نحو 24 مليارا و209 ملايين جنيه .

وفي المذكرة الإيضاحية للقانون ، التي قدمتها الحكومة ، أوضحت أن وضع حد أدنى للزيادة ، أمر من شأنه تحقيق التناسق والاتساق ، بين قيم المعاشات ، والتوجه إلى الفئات الأضعف اقتصاديا ، بمزيد من الحماية والرعاية ، وذلك في ضوء المبادئ الدستورية المشار إليها .

تكلفة زيادة المعاشات ، بنسبة 15% ، بلغت بحد أدنى 150 جنيها ، وحد أقصى 626 جنيها ، بينما تم رفع الحد الأدنى للمعاش ، إلى 750 جنيها ، وذلك بمبلغ 24 مليارا و209 ملايين جنيه . وتفصيل الزيادات ، كالتالي :

– 77.4 ألف حالة معاش ، تمثل نحو 1% من أصحاب المعاشات ، سوف تزيد معاشاتهم ، بنسبة 50% .

– 3 ملايين حالة معاش ، تمثل نحو 43 % من أصحاب المعاشات ، سوف تزيد معاشاتهم ، بنسبة 23% .

– 4 ملايين حالة معاش ، تمثل نحو 54% من أصحاب المعاشات ، سوف تزيد معاشاتهم ، بنسبة 15% .

– 150 ألف حالة معاش ، تمثل نحو 2% من أصحاب المعاشات ، سوف تزيد معاشاتهم ، بنسبة 10% .