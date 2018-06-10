تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين 11 يونيو 2018

منذ 34 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين 11 يونيو 2018
حالة الطقس

تشهد البلاد غدا الإثنين ، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات النهار ، على بعض المناطق من شمال البلاد. والوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على مناطق من شمال البلاد ، حتى شمال الصعيد .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 37 – الصغرى 24 .

– الإسكندرية : العظمى 29 – الصغرى 22 .

– مطروح : العظمى 28 – الصغرى 21 درجة .

 