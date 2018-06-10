تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين 11 يونيو 2018

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تشهد البلاد غدا الإثنين ، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات النهار ، على بعض المناطق من شمال البلاد. والوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على مناطق من شمال البلاد ، حتى شمال الصعيد .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 37 – الصغرى 24 .

– الإسكندرية : العظمى 29 – الصغرى 22 .

– مطروح : العظمى 28 – الصغرى 21 درجة .