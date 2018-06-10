«المالية» تخصص 1.8 مليار جنيه لتعويضات أهالي شمال سيناء

منذ 27 دقيقة أخبار مصر
«المالية» تخصص 1.8 مليار جنيه لتعويضات أهالي شمال سيناء
عمرو الجارحي

أكد رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة في وزارة المالية ، محمد عبد الفتاح ، أن مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي ، في موازنة العام 2017 / 2018 ، والذى يُقدر بنحو 70 مليار جنيه ، يضم اعتمادا إضافيا قدره 1.8 مليار جنيه ، وذلك لصالح حساب تعويضات أهالي محافظة شمال سيناء .

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، المنعقد حاليا ، من أجل مناقشة مشروع قانون ، قدمته الحكومة المصرية ، بشأن فتح اعتماد إضافي ، في الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2017 / 2018 ، وذلك بنحو 70 مليارا و300 مليون جنيه ، لزيادة اعتمادات الأبواب ، الثالث والخامس والسابع والثامن ، من موازنة السنة المالية الحالية ، 2018 / 2017 .

رئيس قطاع الموازنة العامة في الدولة ، بوزارة المالية ، قال إن مبلغ الـ1.8 مليار جنيه ، تم طلبهم من محافظ شمال سيناء ، من أجل تعويضات الشريط الحدودي العازل ، وزاد : « تم فتح حساب ، منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 ، لصالح تعويضات أهالي سيناء ، الاعتماد الإضافي ، يشمل كذلك ، الاشتراكات الدولية في المنظمات والجهات ، والتخى تحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية » ، لافتا إلى أن هذا الجانب ، حمل الموازنة أعباء إضافية ، قدرها 500 مليون جنيه ، مطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة .

وفي سياق متصل ، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية ، أحمد كوجك ، إن الباب الثامن الخاص بسداد القروض ، به زيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه ، حيث تم تحديد سعر الصرف بـ16 جنيها ، وتم بناء الموازنة عليه ، لكن ارتفاع الأسعار ، أدى بدوره إلى ارتفاع مخصصات الباب الثامن .