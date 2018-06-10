«المالية» تخصص 1.8 مليار جنيه لتعويضات أهالي شمال سيناء

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أكد رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة في وزارة المالية ، محمد عبد الفتاح ، أن مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي ، في موازنة العام 2017 / 2018 ، والذى يُقدر بنحو 70 مليار جنيه ، يضم اعتمادا إضافيا قدره 1.8 مليار جنيه ، وذلك لصالح حساب تعويضات أهالي محافظة شمال سيناء .

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، المنعقد حاليا ، من أجل مناقشة مشروع قانون ، قدمته الحكومة المصرية ، بشأن فتح اعتماد إضافي ، في الموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2017 / 2018 ، وذلك بنحو 70 مليارا و300 مليون جنيه ، لزيادة اعتمادات الأبواب ، الثالث والخامس والسابع والثامن ، من موازنة السنة المالية الحالية ، 2018 / 2017 .

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رئيس قطاع الموازنة العامة في الدولة ، بوزارة المالية ، قال إن مبلغ الـ1.8 مليار جنيه ، تم طلبهم من محافظ شمال سيناء ، من أجل تعويضات الشريط الحدودي العازل ، وزاد : « تم فتح حساب ، منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 ، لصالح تعويضات أهالي سيناء ، الاعتماد الإضافي ، يشمل كذلك ، الاشتراكات الدولية في المنظمات والجهات ، والتخى تحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية » ، لافتا إلى أن هذا الجانب ، حمل الموازنة أعباء إضافية ، قدرها 500 مليون جنيه ، مطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة .

وفي سياق متصل ، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية ، أحمد كوجك ، إن الباب الثامن الخاص بسداد القروض ، به زيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه ، حيث تم تحديد سعر الصرف بـ16 جنيها ، وتم بناء الموازنة عليه ، لكن ارتفاع الأسعار ، أدى بدوره إلى ارتفاع مخصصات الباب الثامن .