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تعرف على خطوات تجديد البطاقة الشخصية وعقوبة المخالفين حيث أكدت وزارة الداخلية المصرية على ضرورة تجديد بيانات البطاقة الشخصية لجميع المواطنين ممن طرأ أي تغيير في بعض بياناتهم الشخصية من زواج أو طلاق أو عمل أو تغيير محل إقامة، كما أعلنت الوزارة على ضرورة تجديد البطاقة في حال انتهاء موعد تجديدها بحد أقصى ثلاثة أشهر من انتهاء الفترة المحددة لها، كما أكدت الوزارة على وجود عقوبات سوف تصدر بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أن الأسباب في الإعلان عن تلك القرارات الأخيرة هو تلاعب عدد من المواطنين بالبيانات الشخصية وعدم تحديثها بغرض التدليس والغش، كما أن “الحالة الاجتماعية” قد بلغت نسبة التلاعب فيها إلى مستويات تعد خطيرة مما أوجب ضرورة اتخاذ عدد من القرارات الهامة في هذا الشأن.

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خطوات استخراج البطاقة الشخصية

أولا لابد من دخول المواطن الراغب في استخراج البطاقة الشخصية إلى الموضع الرسمي للحكومة الإلكتروني، ثانياً الضغط على “سلة الطلبات” واختيار بطاقة الرقم القومي”، ثالثاً يتم اختيار نوع البطاقة الراغب في استخراجها سواء كان “تجديد، أو بدل فاقد، أو أول مرة، أو تغيير بيانات”، رابعاً كتابة بيانات مقدم الطلب وهي كالتالي” الرقم القومى، والبريد الإلكتروني، وتليفون المنزل، والتليفون المحمول، والعنوان”، خامساً التعرف على نظام دفع تكلفة البطاقة سواء الدفع أثناء الاستلام أو الدفع الإلكتروني.

عقوبة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية

أعلنت وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية التالي “بناء على تعليمات الكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2017، بتاريخ 31 أكتوبر لعام 2017، يتم دفع غرامة بقيمة خمسين جنيهاً لكل فرد تأخر في تجديد البطاقة بعد ثلاثة أشهر، الحالة الثانية في حالة عدم تحديث البيانات خلال ثلاثة أشهر زواج، أو طلاق، أو وفاة، تغيير محل إقامة، تغيير مهنة”.

كما يتم دفع غرامة مائة جنيه عند استخراج بطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني بستة أشهر “ستة عشر عاماً”، ماعدا ذوي الاحتياجات الخاصة المثبتة بتحقيق الشخصية “كارنيه إثبات الحالة” وكبار السن فوق الستين عاماً.

وغرامة مائة جنيه عن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، غرامة خمسين جنيه عند عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، وغرامة خمسين جنيه عن عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.