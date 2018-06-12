البرلمان: يقرر قيد 50% من محرري الصحف بالنقابة كشرط أساسي لممارسة النشاط

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أعلن البرلمان المصري الموافقة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذي تضمن شرط أساسي “لممارسة النشاط الصحفي لأي صحيفة” هو الالتزام بقيد نسبة خمسين في المئة من طاقة العمل في النقابة، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب المصري خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقد نصت المادة رقم 43 من مشروع القانون على التالي ” يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية على أن تزاد هذه النسبة إلى 70% بعد مرور سنتين من صدور الصحيفة”.

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كما تضمن المادة أيضا على التالي “تلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاماً محددة إجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين، وفي جميع الأحوال تكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون”.

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