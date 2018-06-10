«النواب» يوافق على القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت صباح اليوم الأحد ، على المواد بداية من 68 حتى المادة 85 ، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، وهي المواد المتعلقة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وتشكيله ، واختصاصاته .

والمواد المتعلقة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وتشكيله واختصاصاته ، جاءت في الباب الخامس ، من مشروع القانون ، في الفصل الأول ، وعنوانه « المجلس الأعلى وأهدافه » ، والتي جاءت نصوصه ، كالتالي :

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– مادة رقم 68

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، هيئة مستقلة ، يتمتع بشخصية اعتبارية ، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ، ويتولى المجلس ، تنظيم شؤون الإعلام ، المسموع والمرئي والرقمي ، والصحافة المطبوعة والرقمية ، وغيرها .

ويتمتع المجلس كذلك ، بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، في ممارسة اختصاصاته ، وكذلك ، لا يجوز التدخل في شؤونه .

– مادة رقم 69

يهدف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام ، وذلك في إطار المنافسة الحرة ، وعلى الأخص ما يلي :

1. حماية حق المواطن ، في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة ، وعلى قدر رفيع من المهنية ، وفق معايير الجودة الدولية ، وكذلك ، بما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية .

2. ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية ، وحيادها ، وتعددها ، وتنوعها .

3. ضمان التزام الوسائل ، والمؤسسات الإعلامية والصحفية ، بمعايير وأصول المهنة ، وأخلاقياتها .

4. ضمان التزام الوسائل ، والمؤسسات الإعلامية والصحفية ، بمقتضيات الأمن القومي .

5. ضمان احترام الوسائل ، والمؤسسات الإعلامية والصحفية ، لحقوق الملكية الفكرية والأدبية .

6. العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية ، إلى جميع مناطق الجمهورية ، بشكل عادل .

7. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي ، في مجالي الصحافة والإعلام ، وذلك على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة. أو تقييدها أو الإضرار بها .

8. ضمان سلامة مصادر ، تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية .

9. إنفاذ المعايير البيئية والفنية ، في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي ، والصحافة المطبوعة والرقمية ، وغيرها .

10. منع الممارسات الاحتكارية ، في مجال الصحافة والإعلام .

11. حماية حقوق الملكية الفكرية ، في مجالي الصحافة والإعلام .

– الفصل الثاني

– اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

– مادة رقم 70

يباشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اختصاصاته بما يحقق أهدافه ، على الوجه المبين في القانون ، وله على الأخص ، ما يلي :

1. إبداء الرأي في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

2. تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية ، والصحف ذات الترخيص الأجنبي ، التي تصدر أو توزع في مصر ، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي ، لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي ، المقيدة في الهيئة العامة للاستثمار ، والقنوات الفضائية غير المصرية ، التي تبث من داخل مصر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة .

3. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير ، اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية. بأصول المهنة وأخلاقياتها ، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ، المتعلقة بمحتواها .

4. وضع القواعد والمعايير المهنية ، الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني ، بالاشتراك مع النقابة المعنية .

5. تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن ، عما ينشر في الصحف ، أو يبث في وسائل الإعلام ، ويكون منطويا على مساس ، بسمعة الأفراد ، أو تعرض لحياتهم الخاصة ، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة ، تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية ، حال مخالفتها للقانون ، أو لمواثيق الشرف ، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي ، إلى النقابة المعنية لمساءلته ، حال توافر الدلائل الكافية ، على صحة ما جاء في الشكوى ضده .

6. وضع وتطبيق القواعد والضوابط ، التي تضمن حماية حقوق الجمهور ، وضمان جودة الخدمات ، التي تقدم له .

7. اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية ، في مجالي الصحافة والإعلام .

8. وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل ، في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية ، بما يضمن شفافية وسلامة التمويل ، ومراقبة تنفيذه ، وذلك بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية ، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة. وغيرها من الجهات المعنية ، حالة وقوع جرائم أو مخالفات ، تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال .

9. وضع وتطبيق القواعد الحاكمة ، للمحتوى الإعلاني ومراجعته ، بحيث لا يتضمن الإعلان ، محتوى يخالف النظام العام أو الآداب ، أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين ، أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف .

10. وضع اللوائح الداخلية ، المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ، والمشتريات والمخازن ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه ، وبشؤون أعضاء المجلس ، وشؤون العاملين به ، حتى يصدر القانون المنظم لشؤونهم، وذلك كله ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

11. تلقي إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات ، الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب ، والمكاتب الصحفية والإعلامية ، التي تعمل داخل مصر ، وكذلك التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات ، فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ، ونطاق عملها داخل مصر .

12. الترخيص لشركات إعادة البث ، من مصر وإليها ، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها ، وتحديد المقابل المالي لها ، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا ، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ، التي يحددها المجلس .

13. الترخيص لشركات التحقق ، من الانتشار والمشاهدة والاستماع ، أو هيئاتها ، أو مؤسساتها ، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة ، واعتماد النتائج ، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس .

14. الترخيص للشركات العاملة ، في مجال توزيع الأقنية الفضائية « كيبل » ، وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom ، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها .

15. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي ، في مجالي الصحافة والإعلام ، وذلك على نحو ، لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة ، أو تقييدها ، أو الإضرار بها ، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما ، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس .

16. تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية ، إلى المادة الإعلامية والصحفية ، وذلك في جميع وسائل الإعلام والصحف .

17. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس .

18. قبول المنح والهبات والتبرعات ، والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى .

19. الموافقة على القروض اللازمة ، لتمويل أعماله ، وفقا للقانون ، وذلك بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة .

20. الموافقة على المطبوعات الأجنبية ، قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية .

21. اعتماد مشروع موازنته السنوية ، وحسابه الختامي .

22. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية ، للعاملين به .

23. النظر فيما يرى رئيس المجلس ، أو الأمين العام عرضه عليه .

24. وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات. في المواقع الإلكترونية ، والمدونات والحسابات الإلكترونية ، على وسائل التواصل الاجتماعي .

– مادة رقم 71

للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، في سبيل تحقيق أهدافه ، أن يباشر جميع التصرفات والأعمال ، وأن يتخذ القرارات اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يلي :

1. إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ، ومؤسسات الدولة ، وذلك من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي .

2. التوفيق في المنازعات ، التي تنشأ بين الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس ، في هذا الشأن .

3. وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور ، المشمول بخدمة وسائل الإعلام ، والتحقيق فيها ، والعمل على متابعتها ، مع مقدمي الخدمة .

4. وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور ، فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية ، والعمل على تنفيذه .

5. التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية. وسلامتها ، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها ، ومن أرباحها ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ، والاستثناءات التي يقررها .

6. رصد الأداء الصحفي والإعلامي ، ومتابعته ، وإعداد تقارير دورية ، تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن ، ورصد الممارسات الاحتكارية ، واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها ، ومتابعة درجة الالتزام ، بالمعايير والقواعد والأصول المهنية ، والمبادئ المنصوص عليها ، في الأعراف المكتوبة « الأكواد » التي يصدرها ، إضافة إلى مواثيق الشرف ، التي تصدرها النقابات المعنية .

7. اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة ، من أجل الكشف عن أعمال التشويش ، والتداخل على الترددات المرخص بها ، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة .

8. التعاون مع المنظمات والجهات ، الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية ، المعنية بأهداف واختصاصات المجلس ، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى ، في المجالات المشتركة .

9. إنشاء مراكز التدريب ، من أجل إعداد العاملين ، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل ، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية .

10. إصدار المطبوعات أو الدوريات ، التي تعبر عن أهدافه .

– مادة رقم 72

يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة ، platform ، على أراضي جمهورية مصر العربية ، والترخيص في شأنها ، من حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحده ، وتكون ملكية الشركات العاملة في هذا المجال للدولة ، وبترخيص من المجلس الأعلى دون غيره .

– الفصل الثالث

– تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

– مادة رقم 73

يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بقرار من رئيس الجمهورية ، من 9 أعضاء ، يتم اختيارهم كما يلي :

1. رئيس المجلس ، و يختاره رئيس الجمهورية .

2. نائب لرئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية في مجلس الدولة .

3. رئيس جهاز حماية المنافسة ، ومنع الممارسات الاحتكارية .

4. ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .

5. عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة ، يختاره رئيس الجمهورية .

6. عضو من الصحفيين ، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين ، من غير أعضائه .

7. عضو من الإعلاميين ، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين ، من غير أعضائه .

8. عضو من الشخصيات العامة ، وذوي الخبرة ، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب ، من غير أعضاء مجلس النواب .

9. ممثل للمجلس الأعلى للجامعات ، من أساتذة الصحافة والإعلام ، العاملين في الجامعات المصرية ، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات .

وتلتزم الجهات المشار إليها ، في البنود أرقام ( 6، 7، 8، 9) ، خلال الثلاثة أشهر السابقة ، على انتهاء مدة عمل المجلس ، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها ، لعضوية المجلس الأعلى ، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ، ليختار من بينهم العدد المطلوب ، كما تلتزم بإخطار المجلس ، بأي تعديل يطرأ على صفاتهم .

فإذا انقضت المدة المذكورة ، دون إخطار هذه الجهات ، رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها ، لأي سبب من الأسباب ، يتولى رئيس الجمهورية ، إصدار القرار ، بمراعاة استكمال أسمائهم ، من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية ، بالإخطار بمرشحها ، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب ، وتحدد المعاملة المالية ، لرئيس المجلس وأعضائه ، بقرار من رئيس الجمهورية .

– الفصل الرابع

– شروط العضوية والتزامات الأعضاء

– مادة رقم 74

يشترط فيمن يعين عضوا ، في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ما يلي :

1.أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

2. ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3. ألا يكون قد حُكم عليه ، بعقوبة تأديبية ، خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه .

4. ألا يكون مالكا أو مساهما ، في ملكية أي مؤسسة صحفية ، أو وسيلة إعلامية .

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفي من أدائها قانونا .

6. أن يتمتع بخبرة عملية ، في مجال تخصصه ، لا تقل عن 15 عاما .

– مادة رقم 75

على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، قبل ممارسة عملهم ، تقديم إقرار ذمة مالية ، وإقرار بعدم مخالفته ، أحكام نصوص القانون ، رقم 106 لسنة 2013 ، بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة بالنسبة لهم ، وإقرار بتجميد النشاط الحزبي ، إذا كان أي منهم ، منتميا لحزب سياسي ، كما يلتزم كل منهم ، بتقديم إقرار ذمة مالية ، عند انتهاء عضويته .

– الفصل الخامس

– نظام عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

– مادة رقم 76

تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، 4 سنوات قابلة للتجديد ، وذلك « لمرة واحدة » .

– مادة رقم 7

يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اليمين أمام مجلس النواب ، قبل ممارسة عمله ، نصها : « أُقسم بالله العظيم ، أن أحافظ على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته ، وأن أؤدي مهمتي ، بالأمانة والصدق » .

– مادة رقم 78

يجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بدعوة من رئيسه. مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك . ويجب دعوته إلى الاجتماع ، إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه ، ولا يصح الاجتماع ، إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي ، يُرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ولرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن يدعو لحضور اجتماعاته ، من يرى المجلس الاستعانة برأيه ، أو خبرته ، في موضوع مطروح للبحث ، أو المناقشة ، دون أن يكون له حق التصويت .

– مادة رقم 79

للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن يٌُشكل من بين أعضائه ، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين ، لجانا متخصصة مؤقتة ، لأداء بعض المهام ، وكذلك ، يجوز أن يفوض المجلس رئيسه ، في مباشرة بعض اختصاصاته .

– مادة رقم 80

يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، خلال فترة عضويتهم في المجلس ، أداء أي عمل ، يتعارض مع استقلال المجلس .

– مادة رقم 81

يكون منصب رئيس ، أو عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، شاغرا في أي من الحالات التالية :

1. عدم تقديم أي من الإقرارات ، المنصوص عليها ، في المادة رقم 74 .

2. التغيب عن حضور جلسات المجلس ، دون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من 3 جلسات متتالية ، أو 5 جلسات غير متتالية ، خلال العام .

3. فقد أحد شروط العضوية ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس ، ويصدر بذلك قرار ، بناء على تصويت ثلثي عدد الأعضاء .

4. الاستقالة ، وتعتبر مقبولة ، من تاريخ موافقة المجلس عليها ، أو مضي 30 يوما على تقديمها ، أيهما أسبق .

5. الوفاة ، أو زوال الصفة ، أو المرض الذي يحول بينه وبين أداء مهام العضوية ، وذلك وفقا لشهادة ، تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي .

– مادة رقم 82

إذا خلا مكان رئيس ، أو أحد أعضاء المجلس ، يعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، خلو المكان ، فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها ، في المادة 81 من هذا القانون ، ويعين من يحل محله ، بالشروط والإجراءات. المنصوص عليها في المادتين ، رقمي 74 و 75 ، من القانون ، وذلك خلال 30 يوما على الأكثر ، من إعلان المجلس الأعلى ، خلو المكان ، ويستكمل العضو الجديد ، الفترة المتبقية من مدة العضوية .

– مادة رقم 83

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أول اجتماع له ، خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله ، وفق أحكام هذا القانون ، وينتخب من بين أعضائه وكيلا ، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه ، وتشكل هيئة المكتب ، من الرئيس والوكيل والأمين العامز، ويتفرغ الرئيس والأمين العام ، لمهامهما تفرغا كاملا ، ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس ، بصفة مؤقتة ، محل رئيس المجلس ، حال غيابه ، وللرئيس تفويض الوكيل ، في بعض مهامه .

ويحتفظ الرئيس والأمين العام ، بوظيفته أو عمله ، طوال مدة العضوية ، وإذا كان أي منهما من العاملين في الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته ، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه ، من بدلات وغيرها .

– مادة رقم 84

يختص رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بما يلي :

1. إصدار اللوائح والقواعد والضوابط ، والمعايير المنصوص عليها في القانون ، بعد موافقة المجلس .

2. دعوة المجلس إلى الانعقاد .

3. تمثيل المجلس أمام القضاء ، وفي علاقاته بالغير .

– مادة رقم 85

يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أمانة عامة ، تشكل من الأمين العام ، وعدد كاف من العاملين ، ويصدر بتعيين الأمين العام ، وتحديد معاملته المالية ، قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ويكون مسؤولا أمامه ، عن سير العمل في المجلس ، فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يلي :

1. تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شؤونه .

2. الإشراف العام على شؤون العاملين ، والشؤون المالية والإدارية في المجلس ، وفقًا للوائحه .

3. إعداد الدراسات اللازمة ، للموضوعات المعروضة على المجلس .

4. عرض تقارير دورية على المجلس ، عن نشاطه وسير العمل به ، وما أنجز ، وذلك وفقا للخطة والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة .

5. أداء أي أعمال أو مهام ، يكلفه بها المجلس .