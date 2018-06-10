القانون يحدد 10 مواد لتنظيم حقوق الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليها

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ناقش مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته التي عقدت صباح اليوم الأحد ، قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، من المادة 45 ، حتى المادة 48 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، المواد المنظمة لحقوق الصحفيين والإعلاميين ، التي وردت في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه . وهي كالتالي :

– الفصل الثاني

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– حقوق الصحفيين والإعلاميين

– مادة رقم 7

الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم ، لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون .

– مادة رقم 8

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي ، أو الإعلامي ، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي ، سببا لمساءلته ، كما لا يجوز إجباره ، على إفشاء مصادر معلوماته .

– مادة رقم 9

للصحفي أو الإعلامي ، حق نشر المعلومات والبيانات. والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها . وتلتزم الجهات الحكومية ، والجهات العامة ، بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني ، للاتصال بالصحافة والإعلام ، من أجل تمكين الصحفي أو الإعلامي ، من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار .

– مادة رقم 10

يحظر فرض أي قيود ، تعيق توفير وإتاحة المعلومات ، أو تحول دون تكافؤ الفرص ، بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، أو في حقها في الحصول على المعلومات ، وذلك كله ، دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي ، والدفاع عن الوطن .

– مادة رقم 11

مع مراعاة أحكام المادتين ، رقمي 8 و9 من القانون ، فإنه يجوز للصحفي أو الإعلامي ، الحق في تلقي إجابة ، على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات ، أو البيانات ، أو الأخبار ، سرية بطبيعتها ، أو طبقا للقانون .

– مادة رقم 12

للصحفي أو للإعلامي ، في سبيل تأدية عمله ، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة ، وإجراء اللقاءات مع المواطنين ، والتصوير في الأماكن العامة ، غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة .

مادة رقم 13

تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية ، بوضع سياسة تحريرية لها ، تضمنها العقود التي تبرمها ، مع الصحفيين أو الإعلاميين ، عند التحاقهم بها ، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف ، ولا يجوز إجبار الصحفي ، أو الإعلامي ، على تنفيذ أعمال ، تتناقض مع هذه السياسة .

وإذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة ، أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي ، أو الإعلامي ، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة ، جاز للصحفي أو الإعلامي ، أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة ، وذلك بشرط إخطارها ، بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب ، قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل ، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار .

– مادة رقم 14

تخضع العلاقة بين العاملين في الصحف ، ووسائل الإعلام ، وجهات العمل التي يعملون بها ، إلى عقد عمل ، يحدد نوع العمل ، ومكانه ، والمرتب وملحقاته ، والمزايا التكميلية ، والترقيات والتعويضات ، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي ، حال وجوده ، ولا تسري تلك العقود ، إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها ، وتسري أحكام قانون العمل ، فيما لم يرد بشأنه نص . وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، نموذجا استرشاديا لعقد العمل .

– مادة رقم 15

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية ، بالتعاون مع النقابة المعنية ، بإنشاء وتمويل صناديق ، من أجل التأمين ضد العجز والبطالة ، وذلك بقرار من جمعياتها العمومية ، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق ، قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه ، وشروط صرف التأمين ، وذلك في حالتي العجز أو البطالة .

– مادة رقم 16

لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي ، من عمله ، إلا بعد التحقيق معه ، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ، وانقضاء 30 يوما من تاريخ الإخطار ، تتولى خلالها النقابة ، التوفيق بينه وبين جهة عمله ، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق ، دون نجاح ، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل ، بشأن فصل العامل ، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته ، خلال مدة التوفيق .