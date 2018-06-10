«النواب» يوافق على إلزام المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الأحد ، على التزام المؤسسات الصحفية ، بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين ، والإداريين ، والعمال ، إلى جانب التزام هذه المؤسسات ، بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال ، وذلك خلال الجلسة العامة ، التي عقدت اليوم الأحد ، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، في المواد من 45 حتى 48 .

وكذلك ، وافق المجلس في جلسته ، على لبتزام الصحف الخاصة والحزبية ، بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة ، وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، في هذا الأمر ، فضلا عن التزام المؤسسات الصحفية ، بتشكيل مجلس تحرير ، برئاسة رئيس التحرير ، وعضوية مديري التحرير ، ومن يليهم في مسؤولية التحرير ، وأيضا ، يختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية ، والقيام على شؤون التحرير .

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وأيضا ، وافق المجلس ، على التزام المؤسسات الصحفية ، بنشر ميزانياتها وحسابتها الختامية المعتمدة ، خلال الثلاثة أشهر التالية ، لانتهاء السنة المالية ، فضلا عن عدم الإخلال ، باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات .

وتلتزم المؤسسات الصحفية ، القومية والحزبية والخاصة ، بإرسال نسخة من ميزانياتها ، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، من أجل فحصها ، وإعداد تقرير بنتيجة الفحص .

وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن يستعين في ذلك ، بمن يراه في هذا الشأن ، وذلك إعمالا للبند رقم 5 ، من المادة رقم 72 من القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية ، الإجراءات اللازمة لهذا الأمر .