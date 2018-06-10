«النواب» يوافق على إلزام المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين

منذ 31 دقيقة أخبار مصر
«النواب» يوافق على إلزام المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
البرلمان المصري

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الأحد ، على التزام المؤسسات الصحفية ، بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين ، والإداريين ، والعمال ، إلى جانب التزام هذه المؤسسات ، بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال ، وذلك خلال الجلسة العامة ، التي عقدت اليوم الأحد ، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، في المواد من 45 حتى 48 .

وكذلك ، وافق المجلس في جلسته ، على لبتزام الصحف الخاصة والحزبية ، بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة ، وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، في هذا الأمر ، فضلا عن التزام المؤسسات الصحفية ، بتشكيل مجلس تحرير ، برئاسة رئيس التحرير ، وعضوية مديري التحرير ، ومن يليهم في مسؤولية التحرير ، وأيضا ، يختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية ، والقيام على شؤون التحرير .

وأيضا ، وافق المجلس ، على التزام المؤسسات الصحفية ، بنشر ميزانياتها وحسابتها الختامية المعتمدة ، خلال الثلاثة أشهر التالية ، لانتهاء السنة المالية ، فضلا عن عدم الإخلال ، باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات .

وتلتزم المؤسسات الصحفية ، القومية والحزبية والخاصة ، بإرسال نسخة من ميزانياتها ، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، من أجل فحصها ، وإعداد تقرير بنتيجة الفحص .

وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن يستعين في ذلك ، بمن يراه في هذا الشأن ، وذلك إعمالا للبند رقم 5 ، من المادة رقم 72 من القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية ، الإجراءات اللازمة لهذا الأمر .