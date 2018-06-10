«النواب» يوافق على قانون الفصل المنظم للجزاءات في الإعلام

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الأحد ، موافقته على قانون الفصل المنظم للإجراءات والجزاءات ، التي يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اتخاذها ، حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية .

المادة 94 من القانون ، تنص على أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية ، التي يمكن توقيعها على المؤسسات الصحفية. والمؤسسات الصحفية القومية ، والمؤسسات الإعلامية ، والمؤسسات الإعلامية العامة ، وذلك حال مخالفة أحكام القانون.

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وتعد هذه اللوائح ، جزء لا يتجزأ ، من التراخيص أو التصاريح ، أو الموافقات الصادرة ، أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال ، بين المجلس الأعلى من تلك الجهات .

وكذلك ، يحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إجراءات التظلم منها ، ويجوز أيضا ، أن تتضمن هذه اللائحة ، التالي :

– إلزام المؤسسة أو الوسيلة ، بإزالة أسباب المخالفة ، خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها .

– توقيع الجزاءات المالية ، المنصوص عليها في التراخيص ، وذلك حال عدم الالتزام ، بشروط الترخيص .

– منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية ، وذلك لفترة محددة ، أو بصفة دائمة .

وكذلك ، نخطر النقابة المختصة ، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ، في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها ، بمناسبة توقيع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وتلتزم النقابة المعنية ، كذلك ، باتخاذ الإجراءات التأديبية ، في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة ، وذلك وفقا لقانونها .

وأيضا ، يجوز الطعن على هذه الجزاءات ، أو التدابير ، أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، ولا يقبل الطعن ، إلا بعد تقديم التظلم منه ، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

أما مادة 95 ، فتنص على أنه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي ، والموقع الإلكتروني، في حالات محددة ، وهي كالتالي :

1. إذا لم يباشر المرخص له ، العمل الإعلامي خلال عام ، من تاريخ منح الترخيص ، يمنع من العمل ، إلا إذا وافق المجلس. على منحه مدة تقدر بعام آخر .

2. إذا فقد المرخص له ، شرطًا من شروط الترخيص المحددة في القانون ، أو خالف حكما جوهريا من أحكامه ، وذلك شرط إخطار المجلس ، للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ، ومنحها مهلة مناسبة ، لا تقل عن أسبوع ، وكذلك لا تزيد عن شهر ، من أجل تصحيح المخالفة .