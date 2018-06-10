«النواب» يوافق على رفع الحد الأدنى والأقصى للمبلغ التأميني للمؤسسات الصحفية

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت صباح اليوم الأحد ، على تعديل نص المادة ، رقم 37 ، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، والخاص برفع الحدين ، الأدنى والأقصى ، للمبلغ التأميني للمؤسسات الصحفية ، المملوكة ملكية خاصة ، أو تلك الصادرة عن أحزاب سياسية ، ليصبح لا يقل عن مليون جنيه ، ولا يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه .

ونص مشروع القانون ، المعروض على الجلسة العامة ، التي عقدت صباح اليوم الأحد ، على أن تلتزم المؤسسات الصحفية ، المملوكة ملكية خاصة ، أو تلك الصادرة عن الأحزاب السياسية ، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها ، مبلغا تأمينيا ، لا يقل عن 100 ألف جنيه ، وكذلك ، لا يزيد على 300 ألف جنيه ، بحسب دورية صدور الصحيفة .

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رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، رأى أن المبلغ « ضئيل جدا » ، ويجب رفعه ، موضحا أن مصر ، تقترب من مرحلة الأحزاب القوية ، ذات الشعبية ، واتفقت النائبة نشوى الديب ، معه في الرأي ، مؤكدة أن عددا كبيرا من الصحفيين ، دون عمل ، وأن مبلغ 100 ألف جنيه ، غير كاف لتأمينهم .

وكذلك ، أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته التي عقدت صباح اليوم الأحد ، على المواد رقم « 47 – 48 – 49 » ، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام .

المادة 47 من القانون ، تنص على أن تلتزم المؤسسات الصحفية ، بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة ، برئاسة رئيس التحرير ، وعضوية مديري التحرير ، ومن يليهم في مسؤولية التحرير ، ويختص المجلس كذلك ، بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية ، وتولي شؤون التحرير .

وكذلك ، تنص المادة رقم 48 من القانون ، على أن تلتزم المؤسسات الصحفية ، بنشر ميزانياتها وحسابتها الختامية ، المعتمدة خلال الثلاثة أشهر التالية ، لانتهاء السنة المالية .

وتلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة ، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات ، بإرسال نسخة من ميزانياتها ، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، لفحصها ، وإعداد تقرير بنتيجة الفحص ، وللمجلس كذلك ، أن يستعين في ذلك ، بمن يراه في هذا الشأن ، وذلك إعمالا للبند رقم 5 ، من المادة رقم 72 ، من القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية ، الإجراءات اللازمة للأمر .

وتنص المادة رقم 49 من القانون ، على أن للمصريين ، من أشخاص طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة ، الحق في تملك الوسائل الإعلامية ، أو المواقع الإلكترونية الإعلامية ، وذلك وفقا لأحكام القانون .