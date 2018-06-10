«النواب» يحظر على الأفراد تملك صحيفة يومية والمساهمة في أخرى

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أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الأحد ، موافقة المجلس ، على نص المادة 36 ، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، والتي تحظر على الفرد أو الأسرة ، أو الشخص الاعتباري ، الجمع بين ملكية صحيفة يومية ، والمساهمة في صحيفة يومية أخرى .

وكذلك ، تحظر المادة ذاتها ، تملك نسبة من الأسهم ، تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية ، حيث أوضح رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، أن المادة تحظر وتواجه احتكار الصحف .

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وتنص المادة 36 ، على أنه لا يجوز للفرد ، أو الأسرة ، أو الشخص الاعتباري ، الجمع بين ملكية صحيفة يومية ، والمساهمة في صحيفة يومية أخرى ، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم ، تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية ، كما أن هذا الحكم ، يسري على الصحف الإلكترونية .

ونصت المادة كذلك ، على أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون ، من غير المصريين ، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ، نسبة من الأسهم ، تخول لهم حق الإدارة ، وكذلك ، لا يجوز التصرف في الصحيفة ، أو في حصة منها ، كليا أو جزئيا ، إلى الغير ، أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى ، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة ، من المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام ، وذلك وفقا للشروط التي يحددها .

وأوضحت المادة ، أنه يبطل كل تصرف ، يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية ، ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات .