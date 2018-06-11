عالم أزهري يوضح علامات ليلة القدر ولماذا يظن المسلمون أن ليلة القدر هى ليلة 27 رمضان؟

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علامات ليلة القدر كما أعلنها عالم الأزهر الشريف الدكتور “محمد وهدان” كما ورد بعض من الأحاديث التي ترشدنا على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم في “الليالي الوترية”.

وقد أعلن الدكتور محمد وهدان خلال لقائه في برنامج “منهج حياة” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية العاصمة أنه قد روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال ” حرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ”، رواه البخاري.

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وقد أوضح عالم الأزهر أن المقصود بليلة الوتر في الحديث أي ليالي إحدى وعشرين، وثلاثة وعشرين، وخمسة وعشرين، وسبعة وعشرين، وتسعة وعشرين، وقد أضاف أن بعض من علماء الدين الإسلامي قد رؤوا أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، واستدلوا على ذلك بأن سورة القدر ثلاثون كلمة بعدد شهر رمضان، وفي قوله جل وعلا “سلام هي” هي: الكلمة السابعة والعشرون من سورة القدر لذلك استدل العلماء على أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم.

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