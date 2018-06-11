تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 يونيو 2018

Advertisements

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، اليوم الإثنين ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على مناطق من شمال البلاد ، حتى شمال الصعيد .

Advertisements

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

أما عن حالة البحر الأحمر ، فقال خبراء الطقس ، إن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهو كالتالي :

– القاهرة : 24 – 37 .

– وسط الدلتا : 23 – 37 .

– الإسكندرية : 22 – 29 .

– بلطيم : 23 – 30 .

– مطروح : 21 – 28 .

– السلوم : 21 – 29 .

– سيوة : 23 – 38 .

– بورسعيد : 23 – 28 .

– دمياط : 22 – 30 .

– العريش : 21 – 30 .

– رفح : 20 – 29 .

– الإسماعيلية : 23 – 37 .

– السويس : 23 – 38 .

– رأس سدر : 24 – 36 .

– نخل : 14 – 37 .

– نويبع : 27 – 37 .

– طابا : 23 – 36 .

– سانت كاترين : 17 – 30 .

– الطور : 26 – 36 .

– شرم الشيخ : 29 – 39 .

– الغردقة : 28 – 38 .

– مرسى علم : 29 – 37 .

– الفيوم : 24 – 37 .

– بني سويف : 23 – 38 .

– المنيا : 23 – 39 .

– أسيوط : 22 – 41 .

– سوهاج : 22 – 41 .

– قنا : 26 – 42 .

– الأقصر : 27 – 43 .

– أسوان : 29 – 44 .

– أبو سمبل : 29 – 43 .

– الوادي الجديد : 25 – 40 .

– شلاتين : 28 – 40 .

– أبو رماد : 27 – 38 .

– رأس حدربة : 26 – 37 .

– حلايب : 26 – 37 .