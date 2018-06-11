«القوى العاملة»: أول وثاني أيام العيد «إجازة بأجر كامل» في القطاع الخاص

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أعلنت وزارة القوى العاملة ، برئاسة محمد سعفان ، اليوم الإثنين ، أن أول وثاني أيام عيد الفطر ، « إجازة » بأجر كامل ، بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ، وذلك إعمالا لحكم المادة 52 ، من قانون العمل ، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل كذلك ، بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد ، التي تعتبر « إجازة بأجر كامل » .

وفي بيان عن وزارة القوى العاملة ، صدر صباح اليوم الإثنين ، قال الوزير محمد سعفان ، إنه يجوز لصاحب العمل ، تشغيل العامل خلال هذين اليومين ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي هذا الأجر .

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وتقدم الوزير محمد سعفان ، بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر ، على امتداد أرض الوطن ، لافتا إلى دورهم الوطني ، وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية ، لهذا الوطن العزيز .