التفاصيل الكاملة حول حريق كنيسة الانبا مقار فى شبرا الخيمة

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التفاصيل الكاملة حول حريق كنيسة الانبا مقار، وقع صباح اليوم حريق هائل في كنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة، المتواجدة في منطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة، وقد قضى الحريق على الكنسية وتعالت ألسنة الحريق لتصل الى أماكن سكنية أخرى، وقد تصدى للحريق عشرة سيارات إطفاء لدفع الحريق فى كنيسة الانبا مقار بشبرا الخيمة، وقد جاءت قوات الأمن على وجه السرعة، بعد الابلاغ عن الحريق وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء، وتم استدعاء المعمل الجنائى للكشف عن ملابسات الحادث .

التفاصيل الكاملة حول حريق كنيسة الانبا مقار

عند معرفة اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية حادث حريق كنيسة الأنبا مقار بشبرا فورا انطلقت سيارات الإطفاء للتصدي للوضع وقمع الحريق الذى وقع بالكنيسة، وقد أكدت مصادر أمنية، وبينت أيضا بعض الصحف عن وصول الحريق الى بيت سكني على مقربة من كنيسة الانبا مقار، وتم عمل محضر بالحادث الذي نشب بكنيسة الانبا مقار بشبرا الخيمة، وسيقوم المعمل الجنائى الذى تم استدعائه على وجه السرعة بالكشف عن ملابسات هذا الحادث حريق كنيسة الانبا مقار بمكان ابن الحكم.

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هل هناك خسائر بشرية وقعت جراء حريق كنيسة الانبا مقار

وضحت بعض المصادر الأمنية من ناحية قوات الحماية المدنية عن عدم وجود أى إصابات أو خسائر في الارواح بالحريق الذي وقع بكنيسة الانبا مقار بشبرا الخيمة، وقد قضى الحريق على مقر الكنيسة بشكل كامل، وأكدت مصادر أن كنيسة الانبا مقار التى اندلع بها الحريق بشبرا الخيمة، مازالت تحت الإنشاء، والخسائر التى حدثت هي خسائر مادية، وليست خسائر بالأرواح، وقد انطلقت قوات الأمن فور الابلاغ عن الحريق وقوات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق، حتى لا يمتد الحريق إلى اماكن سكنية أخرى ويتفاقم الوضع.