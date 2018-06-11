موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع العام والخاص

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يتقرب الشهر الكريم على الانتهاء، ويستعد جموع المسلمين لاستقبال عيد الفطر المبارك بكل سرور وفرحة، وقد بدأت الكثير من العائلات الى التجهيز لاستقبال العيد وإجازته ولكل شعب عاداته وتقاليده في استقبال عيد الفطر المبارك، ففي مصر من أهم عادات وتقاليد العيد الكعك والبيتى فور والبسكويت والغريبة.

وينتظر العديد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والعام موعد إجازة عيد الفطر المبارك خلال عام 2018.

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إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع العام

وقد قررت الحكومة المصرية أن يتم منح العاملين في القطاع العام والحكومي إجازة لمدة أربعة أيام وفي حال كان يوم الجمعة هو “أول أيام شهر شوال” أي أول أيام عيد الفطر المبارك، بحيث تكون الإجازة كالتالي “الجمعة، والسبت، والأحد، والاثنين” الموافقين الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من شهر يونيو الحالي، على أن يتم استئناف العمل في يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر يونيو لعام 2018.

إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص

وقد تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في القطاع الخاص يوم الجمعة وتستمر ليومي السبت والأحد على أن يتم استئناف العمل يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام 2018، حيث أن العديد من العاملين في القطاع الخاص يعملون في المصانع ولابد أن لا تتوقف عجلة الإنتاج لمدة طويلة، وقد ترك لكل مصنع أن يحدد إجازات العمال تبعاً لظروف العمل، على أن يتم تعويض العاملين عن طريق مضاعفة أجر العامل أثناء العمل أيام الإجازات الرسمية.

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