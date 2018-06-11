بحضور «السيسي».. بدء احتفالية «الأوقاف» بليلة القدر

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بدأت وزارة الأوقاف المصرية ، قبل قليل ، احتفالها بليلة القدر ، لتكريم حفظة القرآن الكريم ، من مصر ، ودول العالم المختلفة ، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وخلال الاحتفال ، يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، 10 من حفظة القرآن الكريم ، من مصر ودول أخرى في العالم ، بينهم 9 من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية ، في شهر مارس المنصرم ، أما صاحب المركز العاشر ، فهو الفائز الأول في المسابقة المحلية ، لحفظة القرآن الكريم ، من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة ، بذوي الاحتياجات الخاصة ، بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية .

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ومن بين المشاركين في الاحتفال ، فضيلة الإمام الأكبر ، الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور شوقي علام ، مفتي الديار المصرية ، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، فضلا عن وزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية في القاهرة ، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف ، ووزارة الأوقاف .

وزارة الأوقاف ، أعلنت في وقت سابق ، أسماء الفائزين في المسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم ، حيث يتم تكريم الأوائل في كل فرع من فروع المسابقة ، وهم : في الفرع الأول للمسابقة : « حفظ القرآن الكريم كاملا ، بالقراءات السبع المتواترة للدول العربية ، وغيرها » ، يأتي في المركز الأول : إسماعيل فؤاد إسماعيل ، من مصر ، وحصل على 150 ألف جنيه ، وفي المركز الثاني : محمود سعيد ضيف الله ، من مصر ، وحصل على 100 ألف جنيه .

وعن الفائزين في الفرع الثاني : « حفظ القرآن الكريم كاملا ، وفهم أحكامه ومقاصده العامة ، مع معاني المفرادات للدول العربية وغيرها » ، يأتي في المركز الأول : بلقاسم خير الدين ، من الجزائر ، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه ، والمركز الثاني : حسن مصطفى بشير ، من نيجيريا ، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه .

وفي الفرع الثالث : « حفظ القرآن الكريم كاملا ،وتجويده ، للدول غير الناطقة بالعربية » ، فاز بالمركز الأول : محمد مجاهد الإسلام ، من بنجلاديش ، وحصل على مبلغ 125 ألف جنيه ، وفاز بالمركز الثاني ، هيثم صقر أحمد ، من كينيا وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه .

وبالنسبة للفرع الرابع : « حفظ القرآن الكريم كاملا ، للناشئة تحت 12 عامًا ، للمصريين » ، حيث فاز فى المركز الأول : عبد الله عمار محمد السيد ، وحصل على مبلغ 80 ألف جنيه ، وفاز بالمركز الثاني ، مصطفى عبد الغنى محمود ، وحصل على 60 ألف جنيه ، بينما فاز بالمركز الأول ، في مسابقة « القرآن » لذوي الاحتياجات الخاصة ، عبد الرحمن مهدي من مصر .