«القوى العاملة»: إضافة «الأحد» لإجازة عيد الفطر في القطاع الخاص

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قال وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، إنه التقى ممثلي أصحاب الأعمال ، اليوم الإثنين ، واتفق معهم ، على إضافة ثالث أيام عيد الفطر « الأحد » ، إلى إجازة عيد الفطر المبارك .

وأوضح الوزير محمد سعفان ، إن القرار يأتي ، نظرا لتوافق أول وثاني أيام العيد ، مع يومي الجمعة والسبت ، وهما « إجازة أسبوعية » ، للعاملين في القطاع الخاص .

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ولفت وزير القوى العاملة ، إلى أنه يجوز لصاحب العمل ، تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ، إضافة إلى أجره عن هذه االأيام ، مثلي هذا الأجر .

وقرر رئيس حكومة تسيير الأعمال ، المهندس شريف إسماعيل ، اليوم الإثنين ، أن تكون إجازة عيد الفطر ، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية ، وشركات أعمال القطاع العام والخاص ، بداية من يوم السبت ، الموافق 16 يونيو من العام 2018 ، حتى يوم الإثنين ، 18 يونيو من العام 2018 .

وكانت وزارة القوى العاملة ، برئاسة محمد سعفان ، أعلنت اليوم الإثنين ، أن أول وثاني أيام عيد الفطر ، « إجازة » بأجر كامل ، بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ، وذلك إعمالا لحكم المادة 52 ، من قانون العمل ، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل كذلك ، بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد ، التي تعتبر « إجازة بأجر كامل » .

وفي بيان عن وزارة القوى العاملة ، صدر صباح اليوم الإثنين ، قال الوزير محمد سعفان ، إنه يجوز لصاحب العمل ، تشغيل العامل خلال هذين اليومين ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي هذا الأجر .