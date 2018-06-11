إفتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى طوارئ القصر العيني

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قام رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بصحبة عميد كلية طب القصر العيني الدكتور فتحي خضير بافتتاح المرحلة الثالثة من “مستشفى طوارئ قصر العيني 185” القائمة في الدور السابع و الدور الثامن.

وقد أعلن الدكتور محمد عثمان أن المرحلة الثالثة من مستشفى طوارئ القصر العيني تشمل أحدث وأكبر قسم لعلاج الحروق والذي يحتوي على 32 سرير، واثنى عشر سرير رعاية حروق للكبار والأطفال، وغرفتين عمليات بالمجان، وأحدث رعاية مركزية للصدرية، إلى جانب تضمن المرحلة الثالثة على أحدث رعاية “مركز للقلب”.

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وقد أضاف قائلاً “أن هذا يعد من أكبر إنجازات القصر العيني هذا العام 2018″، وقد أضاف أن الدورين السابع والثامن قد تم تجهيزهم بأحدث ما توصل إليه علم الطب الحديث من أجهزة علاجية.

وأشار أن “مركز الحروق الجديد” القائم في القصر العيني يشمل على اثنين وثلاثين سرير، كما يشمل الدور الثامن أسرة بوحدة العناية المركزة للأطفال والبالغين، وستة أسرة للعناية المتوسطة، وعشرة مرضى داخليين بالغين، وستة مرضى داخليين من الأطفال.

وأضاف أن مركز الحروق الجديد يتضمن أيضا على حجرتان للعمليات رئيسيتان، وحجرة خاصة للإفاقة، وثلاثة غرف للغيار مائي، وغرفة للغيار الجاف إلى جانب تضمنه على غرفة للتأهيل والعلاج الطبيعي.

وقد أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت قائلاً “فيما يشمل قسم القلب على ثلاثة وعشرين سرير رعاية قلبية، و قسطرة للقلب، يتم تجهيز الغرفة تركيبها، في يتضمن قسم الصدرية على عشرين سرير، ووحدة مناظير”.

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