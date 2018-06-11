عبدالعال يرفع جلسات البرلمان إلى 23 يونيو القادم

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أعلن رئيس البرلمان المصري الدكتور “علي عبدالعال” عن رفع جلسات مجلس النواب إلى الثالث والعشرين من شهر يونيو القادم، وذلك بعد الموافقة على “قوانين تنظيم الصحافة والإعلام”.

وقد تضمن القوانين على ثلاثة قوانين وهي كالتالي “قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام”.

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وقد قدم الدكتور علي عبدالعال التهنئة إلى جموع الصحفيين بمناسبة الانتهاء من قوانين تنظيم الصحافة المصرية، وأكد أن الموافقة على تلك القوانين قد تمت بالتوفيق، إلى جانب الجهد الكبير من قبل الأعضاء بلجنة الإعلام البرلمانية، والجهات المختصة بالعمل الصحفي والإعلامي.

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