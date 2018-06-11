بعد عيد الفطر.. «النواب» يقيم برنامج حكومة «مدبولي»

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يستعد مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، لاستعراض وتقييم ، برنامج عمل الحكومة الجديدة ، التي يترأسها المهندس مصطفى مدبولي .

ويعرض المهندس مصطفى مدبولي ، التشكيل النهائي لحكومته ، على الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدها تؤدي الحكومة ، اليمين الدستورية ، بعدها يحضر رئيس مجلس الوزراء ، إلى مقر مجلس النواب ، لعرض برنامجه وبيانه ، أمام أعضاء البرلمان .

وينشر “اليوم السابع” نص المواد المنظمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وهى كالتالى:

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، نص المواد المنظمة ، لمنح الثقة في الحكومة الجديدة ، وهي كالتالي :

– المادة رقم 146 من الدستور :

إذا لم يعط البرلمان ، الثقة للحكومة الجديدة ، سواء برئاسة شريف إسماعيل ، أو شخص جديد ، يكلفه رئيس الجمهورية ، رئيسا لمجلس الوزراء ، بترشيح من الائتلاف الحائز على الأغلبية ، في البرلمان ، ويعرض رئيس الوزراء المكلف ، برنامج حكومته ، خلال 30 يوما ، على البرلمان ، من تاريخ التكليف .

وفي هذه الحالة ، يختار رئيس الجمهورية ، بالتشاور مع رئيس الوزراء ، وزراء الدفاع ، والخارجية ، والعدل ، وإذا لم يعطها البرلمان الثقة ، يعد البرلمان منحلا ، ويدعو رئيس الجمهورية ، لانتخاب برلمان جديد ، خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

– المادة رقم 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب :

يأخذ رئيس المجلس ، الرأي في تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية ، وذلك بعد أن يقرر المجلس ، إقفال باب المناقشة .

ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – ، أن يحيل اقتراحات الأعضاء ، إلى اللجنة التى أعدت التقرير ، أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض ، وذلك لإبداء رأيها للمجلس ، قبل أخذ الرأي في الاقتراحات .

وكذلك ، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف ، برنامج الوزارة ، خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها ، إلى مجلس النواب ، أو في أول اجتماع له ، إذا كان غير قائم .

ويناقش مجلس النواب ، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف ، بشأن برنامج الوزارة ، ويحال البيان إلى لجنة خاصة ، برئاسة أحد وكيلي المجلس ، وذلك مع مراعاة تمثيل المعارضة ، على أن يكون من بين أعضائها ، أحد المستقلين على الأقل ، وذلك لدراسة برنامج الوزارة ، وإعداد تقرير عنه ، خلال 10 أيام .

ويعرض التقرير على المجلس ، في أول جلسة تالية لانتهاء المدة المقررة ، ويجب أن يصدر قرار المجلس ، بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس ، وذلك خلال العشرة الأيام التالية ، لعرض التقرير عليه ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما ، من تاريخ تقديم الحكومة ، برنامجها .

وفي حال لم تحصل الحكومة ، على ثقة مجلس النواب ، اعتبرت « مستقيلة » ، ويكلف رئيس الجمهورية ، الحزب أو الائتلاف ، الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، بتشكيل الحكومة ، ويتبع في شأن ذلك ، الإجراءات المنصوص عليها ، في الفقرتين السابقتين .

وإذا لم تحصل الحكومة ، للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب ، خلال 30 يوما على الأكثر ، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها ، في المادة رقم 146 من الدستور .

وأيضا ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، أو الوزراء ، ولغيرهم من أعضاء الحكومة ، إلقاء بيان أمام مجلس النواب ، أو إحدى لجانه ، بشأن موضوع داخل في اختصاصه ، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب ، جاز له مناقشته فورا ، أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته ، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه .