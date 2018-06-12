توفيق عكاشة يعود إلى الشاشات قريبا.. تعرف على وجهته الجديدة

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نشر ياسر سليم ، رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون « الحياة » ، وقناة « العاصمة » ، و « راديو وان » ، صورة جمعته بالإعلامي توفيق عكاشة ، من داخل استوديوهات إحدى القنوات التي يديرها .

وعلق سليم ، على الصورة التي نشرها ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ، « فيس بوك » : « والله زمان وبعودة » .

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وأثارت الصورة التي نشرها سليم ، تساؤلات في الوسط الإعلامي ، بشأن عودة توفيق عكاشة ، إلى الشاشة مرة أخرى ، سواء على قناته « الفراعين » قريبا ، كما أكد هو بنفسه ، أو على شاشة قناة أخرى ، قد تكون « العاصمة » ، أو « الحياة » .

وكان عكاشة ، أعلن عودة بث قناة « الفراعين » من جديد ، في الذكرى المقبلة لثورة 30 يونيو ، موضحا أنه سوف يطل عبر شاشتها من جديد. ببرنامج « مصر اليوم » ، متمنيا في الوقت ذاته ، عودة الإعلامية حياة الدرديري ، للعمل معه في القناة .

وقالت مصادر إعلامية ، في تصريحات صحفية ، أن « سليم » تعاقد مع « عكاشة » ، وجار التجهيز حاليا ، لبرنامج جديد ، يقدمه الأخير ، عبر قناة « العاصمة » .

وفي منتصف شهر مايو المنصرم ، ألقت قوات الشرطة المصرية ، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة ، في حي العجوزة ، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضد عكاشة ، بالحبس « سنة » ، بتهمة « تزوير شهادة الدكتوراه » .

وأيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ، في شهر سبتمبر المنصرم ، حكم حبس توفيق عكاشة ، سنة مع الشغل والنفاذ ، وذلك بتهمة « تزوير شهادة الدكتوراه » ، حيث كشفت التحقيقات ، أن عكاشة « اشترى وزور شهادة دكتوراه ، منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة ، وغير موجودة في مصر ، وأنه كذلك ، غير مقيد بها » .

وأيضا ، أكدت خطابات « المجلس الأعلى للجامعات » ، ومذكرة المباحث ، كذب توفيق عكاشة ، وتزويره لشهادة الدكتوراه .