تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018

تستمر درجات الحرارة ، في الانخفاض اليوم الثلاثاء ، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية ، فضلا عن وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك ، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على معظم الأنحاء .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ولفت خبراء الطقس ، إلى أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 23 – 33 .
– وسط الدلتا : 22 – 33 .
– الإسكندرية : 24 – 29 .
– بلطيم : 21 – 28 .
– مطروح : 22 – 28 .
– السلوم : 21 – 31 .
– سيوة : 21 – 34 .
– بورسعيد : 24 – 28 .
– دمياط : 23 – 29 .
– العريش : 19 – 30 .
– رفح : 20 – 29 .
– الإسماعيلية : 19 – 32 .
– السويس : 20 – 33 .
– رأس سدر : 24 – 34 .
– نخل : 14 – 32 .
– نويبع : 28 – 35 .
– طابا : 22 – 34 .
– سانت كاترين : 17 – 34 .
– الطور : 23 – 32 .
– شرم الشيخ : 31 – 38 .
– الغردقة : 26 – 39 .
– مرسى علم : 31 – 37 .
– الفيوم : 22 – 35 .
– بني سويف : 23 – 35 .
– المنيا : 23 – 35 .
– أسيوط : 21 – 36 .
– سوهاج : 27 – 38 .
– قنا : 24 – 39 .
– الأقصر : 23 – 41 .
– أسوان : 29 – 42 .
– أبو سمبل : 27 – 42 .
– الوادي الجديد : 24 – 42 .
– شلاتين : 25 – 40 .
– أبو رماد : 25 – 37 .
– رأس حدربة : 25 – 36 .
– حلايب : 25 – 36 .
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