تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018

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تستمر درجات الحرارة ، في الانخفاض اليوم الثلاثاء ، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية ، فضلا عن وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك ، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على معظم الأنحاء .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ولفت خبراء الطقس ، إلى أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 23 – 33 .

– وسط الدلتا : 22 – 33 .

– الإسكندرية : 24 – 29 .

– بلطيم : 21 – 28 .

– مطروح : 22 – 28 .

– السلوم : 21 – 31 .

– سيوة : 21 – 34 .

– بورسعيد : 24 – 28 .

– دمياط : 23 – 29 .

– العريش : 19 – 30 .

– رفح : 20 – 29 .

– الإسماعيلية : 19 – 32 .

– السويس : 20 – 33 .

– رأس سدر : 24 – 34 .

– نخل : 14 – 32 .

– نويبع : 28 – 35 .

– طابا : 22 – 34 .

– سانت كاترين : 17 – 34 .

– الطور : 23 – 32 .

– شرم الشيخ : 31 – 38 .

– الغردقة : 26 – 39 .

– مرسى علم : 31 – 37 .

– الفيوم : 22 – 35 .

– بني سويف : 23 – 35 .

– المنيا : 23 – 35 .

– أسيوط : 21 – 36 .

– سوهاج : 27 – 38 .

– قنا : 24 – 39 .

– الأقصر : 23 – 41 .

– أسوان : 29 – 42 .

– أبو سمبل : 27 – 42 .

– الوادي الجديد : 24 – 42 .

– شلاتين : 25 – 40 .

– أبو رماد : 25 – 37 .

– رأس حدربة : 25 – 36 .

– حلايب : 25 – 36 .