رسميا.. «الكهرباء» تعلن زيادة أسعار الفواتير: لم تتعدى 26%

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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور محمد شاكر ، إن الزيادة الجديدة الكلية ، على فواتير استهلاك الكهرباء ، لم تتعد 26% ، من أسعار الكهرباء ، لافتا إلى أن التطبيق ، سوف يبدأ الشهر المقبل ، وأن سعر الكيلو وات ساعة ، سوف يصبح « جنيها و4 قروش » .

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي ، المخصص للإعلان عن الأسعار الجديدة في الكهرباء ، أوضح الدكتور محمد شاكر ، أن نسبة الزيادة في استهلاك الكهرباء ، بالنسبة للمنازل ، سوف تصل إلى 24% ، متابعا :« قرار زيادة أسعار استهلاك فواتير الكهرباء ، سوف ينشر في الجريدة الرسمية ، خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر » .

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وكان سعر الكيلو وات ساعة ، قبل الزيادة ، خلال العام المالي 2017 / 2018 ، يبلغ 95 قرشا ، وفقا لأسعار الوقود العالمية ، وهذه التكلفة ، متوسط تكلفة الكيلو وات ، على مستوى العالم ، وبلغت قيمة دعم الدولة ، لقطاع الكهرباء ، نحو 30 مليار جنيه ، خلال العام المالي 2017 / 2018 .

ولم يتحمل المواطنين ، من مستهلكي الشرائح الخمسة الأولى ، أسعار شرائح الكهرباء القديمة ، للكيلو وات ساعة ، بينما تحمل مستهلكي الشريحة السادسة والسابعة ، أكثر من سعر التكلفة الفعلي ، وذلك في إطار خطة الدعم التبادلي ، بين المواطنين .

وكانت أسعار شرائح الكهرباء ، خلال العام الماضي ، مقسمة كالتالي :

1. الشريحة الأولى : من صفر حتى 50 كيلو وات ، « 13 قرشا » .

2. الشريحة الثانية : من 51 حتى 100 كيلو وات ، « 22 قرشا » .

3. الشريحة الثالثة : من صفر حتى 200 كيلو وات ، « 27 قرشا » .

4. الشريحة الرابعة : من 201 حتى 350 كيلو وات ، « 55 قرشًا » .

5. الشريحة الخامسة : من 351 حتى 650 كيلو وات ، « 75 قرشا » .

6. الشريحة السادسة : من651 حتى ألف كليو وات ، « 125 قرشا » .

7. الشريحة السابعة : من يزيد عن 1000 كيلو وات ، لا يحصلون على دعم « 135 قرشا » .