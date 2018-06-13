أول تعليق من الرئيس السيسي بشأن زيادة أسعار الكهرباء

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“اللي معهوش هندفعله” عبارة أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم الثلاثاء خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأكد الرئيس خلال هذا الإحتفال أن الدولة تتحمل حوالي ما يقرب من 632 مليار جنيه فاتورة الدعم كل عام، وأن الحكومة بهذه النسبة تدعم كل أسرة بألف جنيه سواء أكان دعم الخبز ، السلع التموينية أو الغاز، مشيراً أن الدولة تدعم الخبز للمواطن المصري بحوالي من 400 جنيه إلى 500 شهرياً.

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وخلال المؤتمر توجه أحد الصحفيين بسؤال إلى “محمد شاكر” الذي يشغل منصب وزير الكهرباء بشأن المواطن الذي لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء، وذلك بعد ‘لان الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء صباح اليوم، ورد عليه الرئيس السيسي قائلاً:” هذا كلام مهم …واللي معهوش فعلاً هندفعله”.

وعبر الرئيس السيسي عن شعوره تجاه المصريين، وأنه يعيش هموم ومشاكل المصريين منذ أكثر من 30 عاماً، وأنه كان يأمل أن يتولى رئاسة الجمهورية أن يري مصر قوية.

كما شارك في حفل الإفطار المهندس “شريف إسماعيل” الذي يشغل منصب رئيس حكومة تسيير الأعمال، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين، والوزراء وعدد من أهم الشخصيات العامة في مصر.

وجدير بالذكر أن وزير الكهرباء قد أعلن عن أسعار الكهرباء الجديدة صباح اليوم والذي أكد أن :

من يستهلك 50 كيلووات شهرياً سوف يسدد 12 جنيهاً بعد الزيادة.

وأن من يستهلك 100 كيلووات سوف يسدد 28 جنيهاً.

ومن يستهلك 200 كيلووات سوف يسدد 78جنيهاً.

ومن يستهلك 250 كيلووات سوف يسدد 118 جنيهاً.

ومن يستهلك 300 كيلو وات سوف يسدد 153 جنيهاً.

ومن يستهلك 350 كيلووات سوف يسدد 188.

ومن يستهلك 400 كيلووات سوف يسدد 237 جنيهاً.

ومن يستهلك 450 كيلو وات يسدد 282 جنيهاً.

ومن يستهلك 500 كيلووات سوف يسدد 327 جنيهاً.

ومن يستهلك 550 كيلووات سوف يسدد 372 جنيهاً.

ومن يستهلك 600 كيلووات سوف يسدد 417 جنيهاً.

ومن يسدد 600 كيلووات سوف يسدد 462 جنيهاً.

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