تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 يونيو 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء ، على السواحل الشمالية ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة .

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وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ، تظهر على شمال البلاد ، و تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الشرقية ، فضلا عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة هناك ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ولفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 23 – 35 .

– وسط الدلتا : 23 – 35 .

– الإسكندرية : 23 – 31 .

– بلطيم : 21 – 30 .

– مطروح : 22 – 29 .

– السلوم : 20 – 30 .

– سيوة : 21 – 38 .

– بورسعيد : 24 – 29 .

– دمياط : 24 – 29 .

– العريش : 19 – 31 .

– رفح : 19 – 31 .

– الإسماعيلية : 22 – 36 .

– السويس : 22 – 36 .

– رأس سدر : 24 – 35 .

– نخل : 18 – 33 .

– نويبع : 25 – 35 .

– طابا : 22 – 33 .

– سانت كاترين : 17 – 30 .

– الطور : 24 – 36 .

– شرم الشيخ : 28 – 37 .

– الغردقة : 27 – 37 .

– مرسى علم : 28 – 37 .

– الفيوم : 20 – 36 .

– بني سويف : 21 – 36 .

– المنيا : 21 – 37 .

– أسيوط : 21 – 37 .

– سوهاج : 25 – 37 .

– قنا : 25 – 38 .

– الأقصر : 26 – 38 .

– أسوان : 27 – 39 .

– أبو سمبل : 28 – 40 .

– الوادي الجديد : 25 – 40 .

– شلاتين : 28 – 36 .

– أبو رماد : 26 – 33 .

– رأس حدربة : 27 – 32 .

– حلايب : 28 – 34 .