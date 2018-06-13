تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 يونيو 2018

منذ 57 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 يونيو 2018
الأرصاد الجوية

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء ، على السواحل الشمالية ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة .

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ، تظهر على شمال البلاد ، و تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الشرقية ، فضلا عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة هناك ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ولفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : 23 – 35 .

– وسط الدلتا : 23 – 35 .

– الإسكندرية : 23 – 31 .

– بلطيم : 21 – 30 .

– مطروح : 22 – 29 .

– السلوم : 20 – 30 .

– سيوة : 21 – 38 .

– بورسعيد : 24 – 29 .

– دمياط : 24 – 29 .

– العريش : 19 – 31 .

– رفح : 19 – 31 .

– الإسماعيلية : 22 – 36 .

– السويس : 22 – 36 .

– رأس سدر : 24 – 35 .

– نخل : 18 – 33 .

– نويبع : 25 – 35 .

– طابا : 22 – 33 .

– سانت كاترين : 17 – 30 .

– الطور : 24 – 36 .

– شرم الشيخ : 28 – 37 .

– الغردقة : 27 – 37 .

– مرسى علم : 28 – 37 .

– الفيوم : 20 – 36 .

– بني سويف : 21 – 36 .

– المنيا : 21 – 37 .

– أسيوط : 21 – 37 .

– سوهاج : 25 – 37 .

– قنا : 25 – 38 .

– الأقصر : 26 – 38 .

– أسوان : 27 – 39 .

– أبو سمبل : 28 – 40 .

– الوادي الجديد : 25 – 40 .

– شلاتين : 28 – 36 .

– أبو رماد : 26 – 33 .

– رأس حدربة : 27 – 32 .

– حلايب : 28 – 34 .