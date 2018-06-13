تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 يونيو 2018

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء ، على السواحل الشمالية ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة .
وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ، تظهر على شمال البلاد ، و تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الشرقية ، فضلا عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة هناك ، أما الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، قال خبراء الطقس ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ولفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالة البحر الأحمر ، تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 23 – 35 .
– وسط الدلتا : 23 – 35 .
– الإسكندرية : 23 – 31 .
– بلطيم : 21 – 30 .
– مطروح : 22 – 29 .
– السلوم : 20 – 30 .
– سيوة : 21 – 38 .
– بورسعيد : 24 – 29 .
– دمياط : 24 – 29 .
– العريش : 19 – 31 .
– رفح : 19 – 31 .
– الإسماعيلية : 22 – 36 .
– السويس : 22 – 36 .
– رأس سدر : 24 – 35 .
– نخل : 18 – 33 .
– نويبع : 25 – 35 .
– طابا : 22 – 33 .
– سانت كاترين : 17 – 30 .
– الطور : 24 – 36 .
– شرم الشيخ : 28 – 37 .
– الغردقة : 27 – 37 .
– مرسى علم : 28 – 37 .
– الفيوم : 20 – 36 .
– بني سويف : 21 – 36 .
– المنيا : 21 – 37 .
– أسيوط : 21 – 37 .
– سوهاج : 25 – 37 .
– قنا : 25 – 38 .
– الأقصر : 26 – 38 .
– أسوان : 27 – 39 .
– أبو سمبل : 28 – 40 .
– الوادي الجديد : 25 – 40 .
– شلاتين : 28 – 36 .
– أبو رماد : 26 – 33 .
– رأس حدربة : 27 – 32 .
– حلايب : 28 – 34 .
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