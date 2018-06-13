تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء 13 يونيو 2018

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ظهرت كثافات مرورية متوسطة ، صباح اليوم الأربعاء ، في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة ، خلال ساعات الذروة الصباحية ، وذلك بسبب زيادة الأحمال ، أعلى الطرق الدائرية والكباري ، والمحاور الرئيسية ، وبالتزامن كذلك مع دخول الموظفين ، إلى أماكن عملهم ، خلال شهر رمضان المبارك .

وشهد أعلى الطريق الدائري ، في منطقة السلام ، وداخل النفق ، كثافات مرورية أمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة ، وذلك عبر الطريق الزراعي ، والأمر ذاته ، أمام القادم من المنيب ، وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع ، وفي الاتجاه العكسي ، أمام القادم من المعادي ، حتى مناطق الجيزة ، والأمر ذاته ، في مناطق التجمع الخامس ، والمتجه إلى البساتين ، وزهراء المعادي .

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وأيضا ، شهد الطريق الدائري ، في نزلة شارع البحر الأعظم ، وصولا إلى منطقة الدقي ، حتى ميدان الجلاء ، تباطؤ في حركة السيارات ، إضافة إلى بعض الكثافات المرورية ، أعلى دائري المريوطية ، من الطريق الصحراوي ، حتى مناطق الجيزة ، وعلى طريق الفيوم الصحراوي ، حتى حدائق الأهرام ، وصولا إلى ميدان الرماية .

وشهد محور صفط اللبن ، من الطريق الدائري ، وصولا إلى شارع السودان ، ظهور كثافات مرورية ، والأمر ذاته ، في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ، بينما ظهرت كثافات مرورية ، في محيط ميدان النهضة ، وصولا إلى إشارة بين السرايات ، وشارع النيل السياحي ، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة ، بينما شهد محور عرابي ، ظهور كثافات متوسطة ، أمام المتجه من الأقاليم ، وصولا إلى حي المهندسين .

أما حركة السيارات في محور صلاح سالم ، فشهدت كثافات مرورية ، من نفق المرغني ومصر الجديدة ، والأمر ذاته ، أمام القادم من صلاح سالم ، حتى نفق الأزهر ، بينما شهدت منطقة الأزهر والجمالية ، كثافات مرورية ، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات ، أعلى كوبري 15 مايو ، في الاتجاهين ، للقادم من وسط البلد ، حتى حي المهندسين .

أعلى طريق الأوتوستراد ، شهد كثافات مرورية ، أمام القادم من مناطق حلوان ، حتى حي المعادي والمقطم ، كما ظهرت كثافات مرورية ، أمام المتجه إلى منطقة بين الجبلين ، وصولا إلى 15 مايو ، وذلك بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل ، وظهرت كثافات مرورية ، أمام المتجه إلى شارع عباس العقاد .

كما ظهرت كثافات مرورية ، أعلى كوبري الدائري في المرج ، من نفق السلام ، حتى الطريق الزراعي ، ومنه إلى الأقاليم ، بينما ظهرت كثافات مرورية ، في شارعي صلاح سالم والطيران ، قرب مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء .

كوبري أكتوبر ، شهد ظهور كثافات مرورية ، أمام القادم من الجيزة ، حتى مناطق وسط البلد ، بينما ظهرت كثافات أخرى ، في الاتجاه العكسي ، وذلك بسبب أعطال متكررة للسيارات ، والأمر ذاته ، من ميدان التحرير ، حتى مدينة نصر ، وفي محور النصر ، وصولا إلى المنصة ، بينما ظهرت كثافات متحركة ، في شارعي عباس العقاد والطيران ، وميدان رابعة العدوية ، وصولا إلى الطريق الدائري .

وشهد نفق الأزهر ، تباطؤ في حركة المرور ، أمام القادم من صلاح سالم ، حتى ميدان الأوبرا ، والعكس ، والأمر ذاته ، أعلى كوبري أكتوبر ، للقادم من رمسيس وغمرة ، حتى مدينة نصر ، ومن مناطق الجيزة ، حتى القاهرة ، والعكس ، بينما ظهرت كثافات متحركة ، في المسطح الأرضي وشارع رمسيس ، وصولا إلى أحياء غمرة والعباسية ، وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر ، وصولا إلى شارع أحمد سعيد .

كما ظهرت كثافات مرورية ، على كورنيش النيل ، من حي المعادي ، وصولا إلى مناطق وسط القاهرة ، ومن منطقة أثر النبي ، حتى شارع قصر العيني ، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو ، كما ظهرت كثافات مرورية ، في شارع رمسيس. وصولا إلى حي العباسية ، وفي محور النصر. حتى المنصة ، وفي شارعي عباس العقاد والطيران ، وأماكن غلق الإشارات في الميادين ، وبينها ، « التحرير ، روكسي ، ورابعة العدوية » .

أما شارع الهرم ، فشهد ظهور كثافات مرورية ، في منطقة مشعل ، وكثافات أخرى ، من شارع العشرين ، حتى حي الطالبية ، وظهرت كثافات مرورية أيضا ، في شارع فيصل بمنطقة الطوابق ، حتى شارع العشرين ، بينما ظهرت كثافات أخرى ، في شارع السودان ، حتى جامعة القاهرة ، وميدان النهضة ، وصولا لمناطق بولاق وإمبابة .

وشهد ميدان مصطفى محمود ، وشارع جامعة الدول العربية ، وشارع السودان ، كثافات مرورية قرب محطة مترو جامعة القاهرة ، بداية من نزلة كوبري فيصل ، حتى شارع التحرير ، حيث ظهرت كثافات مرورية ، أعلى كوبري الجامعة ، وانتقل رجال المرور ، لسحب الكثافات من أعلى الطرق .

وكذلك ، شهدت حركة السيارات ، أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ، من قرية سنديون حتى قلما ، كثافات مرورية ، وذلك بسبب المطبات الموجودة في المكان ، ومن أعلى كوبري قليوب ، حتى طلعة الطريق الدائري ، وللمتجه إلى الأقاليم ، كما ظهرت كثافات متحركة ، أعلى محور 26 يوليو ، من ميدان لبنان ، وصولا إلى أكتوبر ، ومن الشيخ زايد ، حتى ميدان لبنان .