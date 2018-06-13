مترو الأنفاق يقرر مد العمل في الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا

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أعلن المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أحمد عبد الهادي ، اليوم الأربعاء ، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق ، بخطوطه الثلاث ، خلال أيام العيد .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، قال أحمد عبد الهادي ، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، قررت مد ساعات التشغيل ، حتى الثانية من صباح اليوم التالي ، موضحا أن المترو سوف يبدأ العمل ، في تمام الخامسة والنصف صباحا ، في الخطوط الثلاثة .

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ولفت المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، إلى أن آخر قطار في الخط الأول ، سوف يتحرك من محطة البداية ، في المرج ، في تمام الساعة 12.50 بعد منتصف الليل ، متجها إلى حلوان ، وسوف يخرج من حلوان ، في تمام الساعة 12.40 ، متجها إلى المرج، بحيث تنتهي آخر رحلة في الاتجاهين ، في محطة النهاية ، في تمام الثانية بعد منتصف الليل .

وزاد أحمد عبد الهادي ، قائلا إن آخر قطار في الخط الثاني ، سوف يتحرك من محطة البداية في شبرا الخيمة ، في تمام الساعة الواحدة صباحا ، متجها إلى المنيب ، بينما يتحرك آخر قطار ، من محطة البداية في المنيب ، في تمام الساعة الواحدة صباحا ، متجها إلى شبرا الخيمة ، ويتحرك آخر قطار في الخط الثالث ، من محطة العتبة ، في تمام الساعة 1.25 صباحا ، متجها إلى الأهرام في مصر الجديدة ، كما يتحرك آخر قطار من محطة الأهرام ، في مصر الجديدة ، في تمام الساعة 12.40 بعد منتصف الليل ، متجها إلى العتبة .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أن آخر قطار في الخط الثالث ، سوف يلتقي مع آخر قطار في الخط الثاني ، في محطة العتبة ، في تمام الساعة 1.25 صباحا ، بينما يلتقي آخر قطار في الخط الأول ، مع آخر قطار في الخط الثاني ، في محطة أنور السادات ، في تمام الساعة 1.30 صباحا .