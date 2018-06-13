مترو الأنفاق يقرر مد العمل في الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا

منذ 27 دقيقة أخبار مصر
مترو الأنفاق يقرر مد العمل في الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا
مترو الأنفاق

أعلن المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أحمد عبد الهادي ، اليوم الأربعاء ، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق ، بخطوطه الثلاث ، خلال أيام العيد .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، قال أحمد عبد الهادي ، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، قررت مد ساعات التشغيل ، حتى الثانية من صباح اليوم التالي ، موضحا أن المترو سوف يبدأ العمل ، في تمام الخامسة والنصف صباحا ، في الخطوط الثلاثة .

ولفت المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، إلى أن آخر قطار في الخط الأول ، سوف يتحرك من محطة البداية ، في المرج ، في تمام الساعة 12.50 بعد منتصف الليل ، متجها إلى حلوان ، وسوف يخرج من حلوان ، في تمام الساعة 12.40 ، متجها إلى المرج، بحيث تنتهي آخر رحلة في الاتجاهين ، في محطة النهاية ، في تمام الثانية بعد منتصف الليل .

وزاد أحمد عبد الهادي ، قائلا إن آخر قطار في الخط الثاني ، سوف يتحرك من محطة البداية في شبرا الخيمة ، في تمام الساعة الواحدة صباحا ، متجها إلى المنيب ، بينما يتحرك آخر قطار ، من محطة البداية في المنيب ، في تمام الساعة الواحدة صباحا ، متجها إلى شبرا الخيمة ، ويتحرك آخر قطار في الخط الثالث ، من محطة العتبة ، في تمام الساعة 1.25 صباحا ، متجها إلى الأهرام في مصر الجديدة ، كما يتحرك آخر قطار من محطة الأهرام ، في مصر الجديدة ، في تمام الساعة 12.40 بعد منتصف الليل ، متجها إلى العتبة .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أن آخر قطار في الخط الثالث ، سوف يلتقي مع آخر قطار في الخط الثاني ، في محطة العتبة ، في تمام الساعة 1.25 صباحا ، بينما يلتقي آخر قطار في الخط الأول ، مع آخر قطار في الخط الثاني ، في محطة أنور السادات ، في تمام الساعة 1.30 صباحا .