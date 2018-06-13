غدا.. «الصحة» تبدأ تطبيق خطة لتأمين احتفالات عيد الفطر

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور أحمد مجاهد ، اليوم الأربعاء ، إن خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك ، سوف تبدأ من غدا الخميس ، في أنحاء الجمهورية كافة .
وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، أكد الدكتور خالد مجاهد ، توزيع الخطة على جميع مديريات الشؤون الصحية ، في المحافظات ، من أجل البدء في تطبيقها ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن هيئة الإسعاف ، نسقت مع قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة ، من أجل نقل أي مصاب ، إلى المستشفيات المحددة في الخطة .
وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه تم تخصيص فرق انتشار سريع للتعامل مع الحالات الطارئة وتالحرجة وتقديم الدعم اللازم لأى مستشفى فى أى وقت خاصة أوقات الكوارث.
وزاد المتحدث باسم « الصحة » ، قائلا : « الوزارة خصصت فرق انتشار سريع ، للتعامل مع الحالات الطارئة ، والحالات الحرجة ، فضلا عن تقديم الدعم اللازم ، لأي مستشفى ، في أي وقت ، خاصة في أوقات الكوارث » .
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