غدا.. «الصحة» تبدأ تطبيق خطة لتأمين احتفالات عيد الفطر

Advertisements

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور أحمد مجاهد ، اليوم الأربعاء ، إن خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك ، سوف تبدأ من غدا الخميس ، في أنحاء الجمهورية كافة .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، أكد الدكتور خالد مجاهد ، توزيع الخطة على جميع مديريات الشؤون الصحية ، في المحافظات ، من أجل البدء في تطبيقها ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن هيئة الإسعاف ، نسقت مع قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة ، من أجل نقل أي مصاب ، إلى المستشفيات المحددة في الخطة .

Advertisements

وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه تم تخصيص فرق انتشار سريع للتعامل مع الحالات الطارئة وتالحرجة وتقديم الدعم اللازم لأى مستشفى فى أى وقت خاصة أوقات الكوارث.

وزاد المتحدث باسم « الصحة » ، قائلا : « الوزارة خصصت فرق انتشار سريع ، للتعامل مع الحالات الطارئة ، والحالات الحرجة ، فضلا عن تقديم الدعم اللازم ، لأي مستشفى ، في أي وقت ، خاصة في أوقات الكوارث » .