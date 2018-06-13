تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 14 يونيو 2018

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تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ، غدا الخميس ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشرقية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على السواحل الغربية ، حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الخميس ، على بعض المحافظات المصرية ، وهي كالتالي :

– القاهرة : العظمى 38 – الصغرى 23 .

– الإسكندرية : العظمى 33 – الصغرى 23 .

– مطروح : العظمى 30 – الصغرى 22 .