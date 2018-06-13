«المصرية للجملة»: نطرح 1200 طن زيت طعام يوميا في الوجه القبلي

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قال رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، وهي إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية ، الدكتور محمد عاطف ، اليوم الأربعاء ، إن الشركة تطرح في الوقت الحالي ، من 1000 حتى 1200 طن من زيت الطعام ، بشكل يومي ، في منافذ الشركة ، بمحافظات الوجه القبلي .

وأوضح الدكتور محمد عاطف ، أن الشركة تطرح هذه الكميات ، لتلبية احتياجات المواطنين ، وأصحاب البطاقات التموينية ، إلى جانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة ، سلعا غذائية ، في محافظات الوجه البحري .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، أكد رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، أنه يتم توفير السلع كافة ، خاصة منتجات السلع الغذائية ، ومنتجات اللحوم ، في فروع المجمعات الاستهلاكية ، وذلك بأسعار مخفضة ، مقارنة بأسعار المنتجات ، في الأسواق الأخرى .

ولفت الدكتور محمد عاطف ، إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة ، توفر منتجات العيد ، من كعك وبسكويت ، حيث وجه وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي مصيلحي ، بتوفير السلع الغذائية ، بشكل مستمر ، خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك .

وفي تصريح صحفي سابق له ، قال الدكتور علي مصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن مصر تمتلك للمرة الأولى ، مخزونا كبيرا من السكر ، لدى الوزارة والشركات ، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر ، موضحا أنه من الطبيعي ، أن يكون المخزون من 3 إلى 4 أشهر ، إلا أن المخزون الحالي للسكر ، يكفي فترات أكثر من ذلك ، إضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ، ومنتجات اللحوم والدواجن ، بشكل مستمر ، مؤكدا توافر جميع السلع ، وبكميات كبيرة .