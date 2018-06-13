تعرف على حالة الطقس خلال أول وثاني أيام عيد الفطر

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قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم الأربعاء ، إن الهيئة تتوقع تعرض البلاد ، لموجة حارة ، في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك .

وفي بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، قال الدكتور أحمد عماد العال ، إن البلاد تتعرض لموجة حارة ، وارتفاع في درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة ، على السواحل الغربية ، يكون حار على السواحل الشرقية ، شديد الحرارة على باقي الأنحاء ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل .

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وأوضح بيان « الأرصاد الجوية » ، أن الرياح تكون معتدلة ، تنشط يوم السبت على مناطق من شمال البلاد ، وتكون مثيرة للاتربة على شمال الصعيد .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ، خلال أول وثاني أيام العيد ، فهي كالتالي :

– السواحل الشمالية : من 32 حتى 35 درجة .

– الوجه البحري والقاهرة : من 39 حتى 42 درجة .

– شمال الصعيد وجنوب سيناء : من 38 حتى 43 درجة .

– جنوب الصعيد : من 43 حتى 45 درجة .

ولفتت الهيئة في بيانها ، أن يومي الأحد والإثنين المقبلين ، سوف يشهدان انكسارا في الموجة الحارة ، وانخفاضا في درجات الحرارة ، على شمال البلاد ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية ، يكون حار على القاهرة والوجه البحري ، حتى شمال الصعيد ، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل .

وتابعت « الأرصاد الجوية » ، في بيانها ، أن الرياح تكون معتدلة ، تنشط أحيانا ، بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة ، على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك على البحر الأحمر وخليج السويس ، في يوم الإثنين المقبل ، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة ، خلال يومي الأحد والإثنين ، تكون كالتالي :

– السواحل الشمالية : من 32 حتى 30 درجة .

– الوجه البحري والقاهرة : من 37 حتى 35 درجة .

– شمال الصعيد وجنوب سيناء : من 39 حتى 37 درجة .

– جنوب الصعيد : من 45 حتى 44 درجة .

واوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في بيانها ، أن أجواء العيد ، تسمح بالخروج والاستمتاع على الشواطئ ، ونهر النيل ، كما أن مستوى الرؤية الأفقية ، على الطرق كافة ، يسمح بحركة السفر بأمان ، على مدار اليوم ، ناصحة في الوقت ذاته ، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ، لفترات طويلة ، وارتداء غطاء واق للرأس .