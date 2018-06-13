برلماني يطالب المستشفيات والمؤسسات الخيرية بعرض ميزانيتها من التبرعات

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تقدم أمين سر لجنة حقوق الإنسان البرلماني “شريف الورداني” بسؤال من خلال البرلمان المصري إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور “مصطفى مدبولي” بخصوص أموال التبرعات التي تقوم بجمعها المؤسسات الخيرية والمستشفيات كل عام، وخصوصاً خلال شهر رمضان.

وأضاف النائب قائلاً “مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، ومع وجود كم هائل من الإعلانات على الشاشات طول شهر رمضان لابد أن تعلن هذه المستشفيات والمؤسسات الخيرية عن حجم التبرعات التي قد تم جمعها وإلى أي الأعمال اتجهت وما نصيب المرضى منها، وحجم ميزانية الإعلانات، وما هو نصيب الفنانين المشاركين في تلك الأعمال”.

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وأكد البرلماني أن تلك المستشفيات تقوم بإدراج حملات إعلانية تهدف إلى جمع تبرعات لصالح المرضى في حين أنها تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلام من أجل تمويل تلك الإعلانات، وأكد أن هذا يعد نوع من أنواع التناقض.

وأوضح قائلاً “أن كل عام في شهر رمضان الكريم نعود للحديث عن حجم أموال التبرعات ونطالب بتقديم تقارير عن الأموال والتبرعات التي تحصل عليها المستشفيات وتوضيح أوجه إنفاق تلك التبرعات، ولكن لا نجد رد!”.

وقد طالب البرلماني بضرورة التحقيق في هذا الأمر، وإعلانه إلى الرأي العام بقمة الشفافية والوضوح، حتى يعرف المواطن المصري مصير تبرعاته، وهل وصلت إلى المرضى أم ضاعت على ثمن الإعلانات.

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