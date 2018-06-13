مباحث المصنفات تغلق 32 قناة فضائية جديدة

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية المتمثلة في الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن شنها عدد من حملات تفتيش أسفرت عن ضبط اثنين وثلاثين قناة فضائية تعمل دون ترخيص، وستة محلات تجارية لبيع أجهزة “الريسيفر” الخاصة بفك شفرات “القنوات الفضائية” وستة شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل اشتراك شهري.

كما أسفرت الحملات أيضا عن ضبط شركة تقوم باستخدام برامج مقلدة وكذلك برامج منسوخة تنسب صدورها لكبرى الشركات العالمية، كما أسفرت الحملات عن ضبط ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسين قضية عرض عام بالمقاهي وشبكات دش دون الحصول على تراخيص، وضبط مائة وأربعة عشر قضية في مجال “جرائم البرمجيات”.

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كما تم خلال شهر يناير السابق إغلاق وزارة الداخلية اثنين وعشرين قناة فضائية تعمل دون ترخيص، كما تم إغلاق ثلاثة قنوات فضائية يتم بثها عبر القمر الصناعي دون الحصول على ترخيص، ومن تلك القنوات “قناة أرت أفلام، وأرت ميوزيك” على جانب قناة جلاكسي سينما التي يتم بثها عبر القمر الصناعي الفرنسي.

وقد قامت السلطات الأمنية قبل ثلاثة أعوم بإغلاق ستة وخمسين قناة فضائية تبث دون الحصول على ترخيص قانون، وقد شملت تلك القنوات قنوات اغاني، وقنوات منوعات إلى جانب عدد من القنوات الدينية.

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