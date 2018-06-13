تعرف على تردد bein sport المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم 2018

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تنطلق بداية من الغد الموافق يوم الخميس الرابع عشر من شهر يونيو لعام 2018 بطولة كأس العالم المقامة في الدولة الروسية خلال العام الجاري 2018، ويشارك في تلك البطولة العالمية المنتخب الوطني المصري بعد غياب ثمانية وعشرين عاماً.

وقد أعلنت مجموعة قنوات bein sport المالكة لحقوق “البث الحصري للمباريات” عن بث حفل افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية بين المنتخب الروسي والمنتخب السعودي عبر قناتها المفتوحة bein sport على التردد التالي 122045 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500.

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ويجدر هنا الإشارة أن المنتخب الوطني المصري يقع في المجموعة الأولى والتي تضمن المنتخبات التالية “المنتخب الروسي، والمنتخب السعودي، ومنتخب أوروجواي” وسوف يلعب أولى جولاته في بطولة كأس العالم يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر يونيو في مواجهة منتخب أوروجواي.

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