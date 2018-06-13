ضبط صاحب شركة ومديرها بتهمة تزوير شهادات جمركية

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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، صاحب شركة خاصة ، تعمل في مجال تصنيع المنسوجات ، والمدير المسؤول في الشركة ذاتها ، بتهمة تزوير شهادات جمركية ، تفيد بتصدير الشركة ، 111 طنا ، من الملابس ، وذلك بالمخالفة للحقيقة ، بغرض تهريبها ، إلى داخل البلاد .

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وأضافت الرقابة الإدارية ، أنه سبق للشركة ، استيراد مستلزمات إنتاجها ، وذلك بنظام السماح المؤقت ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة ، عن الشحنة ، بنحو 16 مليون جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .