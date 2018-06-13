ضبط مسؤول في الجمرك بتهمة الإضرار بسمعة الحاصلات الزراعية المصرية

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ظبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي ، بتهمة تقديم « شهادة مزورة » ، منسوب صدورها ، لإدارة الحجر الزراعي ، إلى جمارك ميناء سفاجا .

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وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية ، أن الشهادة المزورة ، أعدت لصالح إحدى الشركات ، التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ، وذلك بغرض تصدير أصناف حاصلات زراعية ، إلى إحدى الدول العربية ، لم تكن من ضمن الأصناف ، الصادر بشأنها الموافقه التصديرية .

ولفتت الرقابة الإدارية ، إلى أن ما فعله المتهم ، أدى إلى تصدير أصناف ، غير مطابقة للمواصفات القياسية ، من شأنها تعريض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية ، للخطر ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .