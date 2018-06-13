ضبط مسؤول في الضرائب العقارية بتهمة تقاضي «5 آلاف جنيه» رشوة

منذ 34 دقيقة أخبار مصر
ضبط مسؤول في الضرائب العقارية بتهمة تقاضي «5 آلاف جنيه» رشوة

 

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مسؤول التحصيل ، في مأمورية الضرائب العقارية ، بجاردن سيتى ، متلبسا بتقاضي « 5 آلاف جنيه » ، على سبيل الرشوة ، من صاحب وحدة سكنية ، في نطاق مأموريته .

وأوضحت الرقابة الإدارية ، أن المتهم تقاضى رشوة ، في مقابل تخفيض قيمة الضريبة ، المقدرة على وحدته السكنية ، من 25 ألف جنيه ، حتى 5 آلاف جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .