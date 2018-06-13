ضبط مسؤول في الضرائب العقارية بتهمة تقاضي «5 آلاف جنيه» رشوة

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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مسؤول التحصيل ، في مأمورية الضرائب العقارية ، بجاردن سيتى ، متلبسا بتقاضي « 5 آلاف جنيه » ، على سبيل الرشوة ، من صاحب وحدة سكنية ، في نطاق مأموريته .

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وأوضحت الرقابة الإدارية ، أن المتهم تقاضى رشوة ، في مقابل تخفيض قيمة الضريبة ، المقدرة على وحدته السكنية ، من 25 ألف جنيه ، حتى 5 آلاف جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .