ضبط مدير إدارة في فاقوس بتهمة اختلاس مليون جنيه من معاشات «تكافل وكرامة»

منذ 31 دقيقة أخبار مصر
ضبط مدير إدارة في فاقوس بتهمة اختلاس مليون جنيه من معاشات «تكافل وكرامة»

 

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مدير إدارة فاقوس الاجتماعية ، بتهمة اختلاس مبالغ مالية ، من حسابات المعاشات المخصصة ، لبعض المستفيدين من مشروعات برامج الحماية الاجتماعية ، « تكافل وكرامة » .

كما وجهت الرقابة الإدارية ، للمتهم ، تهمة صرف والاستيلاء على معاشات « تكافل وكرامة » ، باستخدام بطاقات الصرف الإلكترونية الخاصة بأصحاب المعاشات ، واستخدامها ، قبل تسليمها لهم ، بعدة أشهر .

وبمواجهة المتهم ، بالتهم الموجهة إليه ، اعترف بها ، وسدد المبالغ التي اختلسها ، والتي قدرت بنحو « مليون جنيه » ، وبعرضه على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .