ضبط مدير إدارة في فاقوس بتهمة اختلاس مليون جنيه من معاشات «تكافل وكرامة»

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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مدير إدارة فاقوس الاجتماعية ، بتهمة اختلاس مبالغ مالية ، من حسابات المعاشات المخصصة ، لبعض المستفيدين من مشروعات برامج الحماية الاجتماعية ، « تكافل وكرامة » .

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كما وجهت الرقابة الإدارية ، للمتهم ، تهمة صرف والاستيلاء على معاشات « تكافل وكرامة » ، باستخدام بطاقات الصرف الإلكترونية الخاصة بأصحاب المعاشات ، واستخدامها ، قبل تسليمها لهم ، بعدة أشهر .

وبمواجهة المتهم ، بالتهم الموجهة إليه ، اعترف بها ، وسدد المبالغ التي اختلسها ، والتي قدرت بنحو « مليون جنيه » ، وبعرضه على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .