ضبط مسؤول جمعية زراعية في الدقهلية بتهمة تقاضي «رشوة»

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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، رئيس مجلس إدارة ، إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية ، في محافظة الدقهلية ، وآخر وسيط .

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ووجهت الرقابة الإدارية للمتهمين ، تهمة طلب الأول مساحة 4 أفدنة ، قيمتها نحو مليوني جنيه ، وذلك على سبيل الرشوة ، من أحد ملاك الحيازات الزراعية ، في مقابل تسجيل باقي ملكيته في الجمعية ، وبعرض المتهم على النيابة العامة ، قررت حبسه .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .