ضبط مسؤول في «تنمية الساحل» وفنيين في إدارته بتهمة تقاضي «رشوة»

منذ 23 دقيقة أخبار مصر
ضبط مسؤول في «تنمية الساحل» وفنيين في إدارته بتهمة تقاضي «رشوة»

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مدير عام إدارة التنفيذ ، في جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي ، وفنيين في الإدارة ذاتها ، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ، ووسيط يعمل في الشركة .

ووجهت الرقابة الإدارية ، للمتهمين الأول والثاني والثالث ، تهمة تقاضي مبالغ مالية « 110 آلاف جنيه » ، بصفة شهرية ، على سبيل « الرشوة » ، من صاحب شركة مقاولات ، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته ، المنفذة لمشروع الطرق الفرعية ، وذلك بطول 34 كيلو مترا ، من مدينة مطروح ، وحتى مركز النجيلة ، وذلك بقيمة إجمالية ، بلغت 18 مليون جنيه .

وكذلك ، وجهت للمتهمين ، تهم تحرير مستخلصات ، تتضمن حصر أعمال ، تزيد عن الحقيقة ، ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ، أزيد من المستحقة ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .