ضبط مسؤول في «تنمية الساحل» وفنيين في إدارته بتهمة تقاضي «رشوة»

Advertisements

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مدير عام إدارة التنفيذ ، في جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي ، وفنيين في الإدارة ذاتها ، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ، ووسيط يعمل في الشركة .

ووجهت الرقابة الإدارية ، للمتهمين الأول والثاني والثالث ، تهمة تقاضي مبالغ مالية « 110 آلاف جنيه » ، بصفة شهرية ، على سبيل « الرشوة » ، من صاحب شركة مقاولات ، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته ، المنفذة لمشروع الطرق الفرعية ، وذلك بطول 34 كيلو مترا ، من مدينة مطروح ، وحتى مركز النجيلة ، وذلك بقيمة إجمالية ، بلغت 18 مليون جنيه .

Advertisements

وكذلك ، وجهت للمتهمين ، تهم تحرير مستخلصات ، تتضمن حصر أعمال ، تزيد عن الحقيقة ، ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ، أزيد من المستحقة ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم .

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .