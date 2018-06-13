ضبط عصابة بتهمة الاتجار في المواد البترولية المدعومة من الدولة

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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، تشكيلا عصابيا ، بتهمة المتاجرة في الدعم الذي تقدمه الدولة ، للمواد البترولية ، وهم المسؤولين عن تسجيل شحنات الوقود والأمن والنقل ، في شركة الجمعية التعاونية للبترول « التعاون » .

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، إضافة إلى التشكيل العصابي ، مسؤول العهدة في أحد الجراجات ، التابعة لهيئة النقل العام ، في محافظة القاهرة ، بتهمة تسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص ، على المواد البترولية المدعومة من الدولة ، بنحو 200 ألف لتر سولار شهريا ، تدعمها الدولة ، وذلك بقيمة 840 ألف جنيه ، في مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن 600 ألف جنيه شهريا ، على سبيل « الرشوة » ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ، قررت حبسهم .

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وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .