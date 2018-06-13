ضبط مسؤول في بنك بتهمة تقاضي رشوة وإفشاء أسرار وظيفته

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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الأربعاء ، مدير قطاع الرقابة والإشراف في أحد البنوك ، وهو المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة ، وذلك بتهمة تقاضي « رشوة » ، من صاحب شركة صرافة خاصة ، نظير التغاضي عن مخالفات الشركة ، وإتجارها في العملات الأجنبية ، بشكل غير مشروع .

كما وجهت النيابة الإدارية ، للمتهم ، تهمة الإخلال بواجبات وظيفته ، وإفشاء مواعيد التفتيش على الشركة بمعرفة مراقبي البنك ، وجار عرض المتهم على النيابة ، لإتمام الإجراءات اللازمة .

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وناشدت هيئة الرقابة الإدارية ، المواطنين الشرفاء ، بالتواصل معهم ، والإبلاغ عن أي فساد ، عبر أرقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100 ، أو عن طريق التوجه ، إلى مقر الهيئة الرئيسي ، أو مكاتبها في كل المحافظات .