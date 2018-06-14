تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 يونيو 2018

يشهد طقس اليوم الخميس ، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشرقية ، يكون مائل للحرارة ، على السواحل الغربية ، حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على بعض المناطق من شمال البلاد ، ومناطق من الوجه البحري ، والقاهرة ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة .
وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الخميس ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :
– القاهرة : 23 – 38 .
– وسط الدلتا : 22 – 37 .
– الإسكندرية : 23 – 33 .
– بلطيم : 21 – 31 .
– مطروح : 22 – 30 .
– السلوم : 21 – 34 .
– سيوة : 22 – 40 .
– بورسعيد : 22 – 31 .
– دمياط : 22 – 31 .
– العريش : 21 – 32 .
– رفح : 20 – 31 .
– الإسماعيلية : 22 – 38 .
– السويس : 22 – 38 .
– رأس سدر : 24 – 35 .
– نخل : 19 – 34 .
– نويبع : 27 – 37 .
– طابا : 22 – 34 .
– سانت كاترين : 17 – 33 .
– الطور : 25 – 37 .
– شرم الشيخ : 28 – 35 .
– الغردقة : 27 – 38 .
– مرسى علم : 26 – 37 .
– الفيوم : 23 – 38 .
– بني سويف : 23 – 39 .
– المنيا : 22 – 39 .
– أسيوط : 21 – 39 .
– سوهاج : 25 – 40 .
– قنا : 25 – 40 .
– الأقصر : 25 – 41 .
– أسوان : 28 – 42 .
– أبو سمبل : 28 – 40 .
– الوادي الجديد : 24 – 42 .
– شلاتين : 29 – 40 .
– أبو رماد : 30 – 39 .
– رأس حدربة : 31 – 38 .
– حلايب : 31 – 37 .
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