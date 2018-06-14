اليوم.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

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سمح قطاع السجون ، في وزارة الداخلية المصرية ، برئاسة اللواء مجدي عبد الغفار ، بزيارة استثنائية ، اليوم الخميس ، لنزلاء السجون .

وأوضح قطاع السجون ، أن الزيارة المقررة اليوم الخميس ، « استثنائية » ، ولن تحتسب ، ضمن جدول الزيارات المقررة لنزلاء السجون ، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك .

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ولفت قطاع السجون ، في وزارة الداخلية المصرية ، إلى أنه يسمح للسجناء ، بزيارة استثنائية واحدة ، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد ، لمن لم يستنفذها ، على ألا تحتسب الزيارة المقررة ، ضمن جدول زيارات نزلاء السجون .

وذكر قطاع السجون ، أن الزيارة المقررة اليوم الخميس ، تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء مجدي عبد الغفار ، على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي ، مع أسرهم ، وذلك بإتاحة الفرصة ، لنزلاء السجون ، مشاركة ذويهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك .