«البحوث الفلكية» تستطلع هلال شوال الليلة

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أنه سوف يستطلع هلال شهر شوال ، للعام 1439 هجريا ، اليوم الخميس ، وذلك بعد أن كشفت الحسابات الفلكية ، أن هلال شهر شوال المبارك ، ولد بعد حدوث الاقتران مباشرة ، في تمام الساعة التاسعة ، وثلاثة وأربعين دقيقة ليلا ، وذلك بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، أمس الأربعاء .

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الحسابات الفلكية التي أعدها ، معمل أبحاث الشمس ، في المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أوضحت أن يوم الخميس ، الموافق 29 من رمضان ، للعام 1439 هجريا ، 14 يونيو من العام 2018 ، « يوم الرؤية » ، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة ، والقاهرة ، لمدة 44 دقيقة ، بعد غروب شمس ذلك اليوم ، بينما يبقى الهلال الجديد ، في سماء محافظات جمهورية مصر العربية ، لمدد تتراوح بين 43 حتى 45 دقيقة ، أما في باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية ، يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس ، وذلك لمدد تتراوح ، بين 37 وحتى 55 دقيقة .

وحسب ما أوضحت الحسابات الفلكية ، تكون غرة شهر شوال ، للعام 1439 هجريا ، فلكيا ، يوم الجمعة 15 يونيو ، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك .