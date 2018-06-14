«الزراعة» ترفع حالة الطوارئ في 27 مديرية قبل عيد الفطر

منذ 35 دقيقة أخبار مصر
«الزراعة» ترفع حالة الطوارئ في 27 مديرية قبل عيد الفطر
وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا ، اليوم الخميس ، حالة الطوارئ ، في 27 مديرية زراعية ، في محافظات الجمهورية المختلفة ، وذلك استعدادا لاستقبال ، عيد الفطر المبارك .

وأوضحت « الزراعة » ، أنه سوف يتم تشكيل غرفة عمليات ، من أجل متابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعومة ، بداية من خروجها من المصانع ، وحتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة ، في الجمعيات المحلية ، و شون البنك الزراعي المصري ، وتحويل المخالفات ، إلى النيابة .

تقرير الخدمات البيطرية ، تحدث عن تشكيل غرف عمليات ، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك ، لمتابعة غرف العمليات المشكلة ، من أجل متابعة توزيع الأسمدة المدعمة ، حرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية ، وضمان وصولها للمزارعين ، بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة ، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة ، و تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان ، والإصلاح ، والاستصلاح للمرور الدوري ، على المحافظات كافة ، من أجل متابعة حركة توزيع الأسمدة ، ورصد أي شكاوى في هذا الشأن ، فضلا عن تخصيص الأرقام : 0233373421 – 0233373359 ، لتلقى أي شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة .

رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، الدكتور عباس الشناوي ، قال إن هناك متابعة دورية ، لغرفة العمليات المسؤولة عن توزيع الأسمدة ، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك ، لضبط منظومة التوزيع منعا لوصولها للمزارعين ، بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة ، وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع ، لمنحها للفلاحين ، الذين يزرعون بالفعل ، وليس لأصحاب الحيازات فقط ، تجنبا لعمليات التلاعب ، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

وفي تصريحات صحفية ، أوضح الشناوي ، أن هناك تكليفات لشؤون مديريات الزراعة ، بتكثيف الحملات ، لتوعية المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء ، للحد من الاستيراد وأنا جميع مشاكل مناوبات المياه ، والعمل على حلها ، وتطهير المراوي والمساقي ، للحد من شكاوى المزارعين .