«الزراعة» ترفع حالة الطوارئ في 27 مديرية قبل عيد الفطر

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا ، اليوم الخميس ، حالة الطوارئ ، في 27 مديرية زراعية ، في محافظات الجمهورية المختلفة ، وذلك استعدادا لاستقبال ، عيد الفطر المبارك .

وأوضحت « الزراعة » ، أنه سوف يتم تشكيل غرفة عمليات ، من أجل متابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعومة ، بداية من خروجها من المصانع ، وحتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة ، في الجمعيات المحلية ، و شون البنك الزراعي المصري ، وتحويل المخالفات ، إلى النيابة .

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تقرير الخدمات البيطرية ، تحدث عن تشكيل غرف عمليات ، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك ، لمتابعة غرف العمليات المشكلة ، من أجل متابعة توزيع الأسمدة المدعمة ، حرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية ، وضمان وصولها للمزارعين ، بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة ، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة ، و تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان ، والإصلاح ، والاستصلاح للمرور الدوري ، على المحافظات كافة ، من أجل متابعة حركة توزيع الأسمدة ، ورصد أي شكاوى في هذا الشأن ، فضلا عن تخصيص الأرقام : 0233373421 – 0233373359 ، لتلقى أي شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة .

رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، الدكتور عباس الشناوي ، قال إن هناك متابعة دورية ، لغرفة العمليات المسؤولة عن توزيع الأسمدة ، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك ، لضبط منظومة التوزيع منعا لوصولها للمزارعين ، بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة ، وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع ، لمنحها للفلاحين ، الذين يزرعون بالفعل ، وليس لأصحاب الحيازات فقط ، تجنبا لعمليات التلاعب ، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

وفي تصريحات صحفية ، أوضح الشناوي ، أن هناك تكليفات لشؤون مديريات الزراعة ، بتكثيف الحملات ، لتوعية المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء ، للحد من الاستيراد وأنا جميع مشاكل مناوبات المياه ، والعمل على حلها ، وتطهير المراوي والمساقي ، للحد من شكاوى المزارعين .