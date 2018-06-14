السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية في الحكومتين السابقة والحالية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، مع الفريق صدقي صبحي ، وزير الدفاع السابق ، واللواء مجدي عبد الغفار ، وزير الداخلية السابق ، والفريق محمد زكي ، وزير الدفاع الجديد ، واللواء محمود توفيق عبد الجواد ، وزير الداخلية الجديد .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أشاد خلال الاجتماع ، بمستوى التنسيق والتعاون المتميز ، بين القوات المسلحة والشرطة ، في سبيل مكافحة الإرهاب ، وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري ، وترسيخ الأمن والاستقرار ، في أنحاء الجمهورية كافة .

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع ، التحية والتقدير ، لرجال القوات المسلحة والشرطة ، موضحا أن الشعب المصري ، يقدر تضحياتهم الغالية ، من أجل نشر الأمن والسلام ، في ربوع الوطن .

وشكّل رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، حكومته الجديدة ، إذ تضمنت القائمة التي تضم 32 وزارة ، 12 وزيرا جديدا ، فيما أبقى على 20 وزيرا ،من حكومة المهندس شريف إسماعيل .

والوزراء الجدد هم : اللواء محمود توفيق لحقيبة الداخلية ، والفريق محمد أحمد زكي ، وزيرا للدفاع ، والدكتور أشرف صبحي ، وزيرا للشباب والرياضة ، وياسمين صلاح الدين فؤاد ، وزيرا للبيئة ، والدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي ، وعمرو عادل بيومي ، وزيرا للتجارة والصناعة ، وهشام أنور محمد توفيق ، وزيرا لقطاع الأعمال ، والدكتور محمد أحمد معيط ، وزيرا للمالية ، ويونس السيد حامد المصري ، وزيرا للطيران المدني ، ومحمود يسري عبد الحميد شعراوي. وزيرا للتنمية المحلية ، والدكتورة هالة مصطفى السيد زايد ، وزيرا للصحة والسكان ، والدكتور عمرو طلعت ، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .